Florida-Aufenthalt US-Demokraten kritisieren Bolsonaros Aufenthalt in Florida – Ex-Präsident plant Rückkehr nach Brasilien

Miami Nach der Erstürmung von Brasiliens Regierungsviertel durch seine radikalen Anhänger plant Ex-Präsident Jair Bolsonaro eine vorzeitige Rückkehr von Florida in seine Heimat. Ursprünglich sei seine Rückreise für Ende Januar geplant gewesen, sagte Bolsonaro dem brasilianischen Ableger des Senders CNN am Dienstag (Ortszeit).

Doch werde er seine Heimkehr nun vorziehen. „Ich kam, um eine Weile mit meiner Familie weg zu sein, doch das waren keine ruhigen Tage“, sagte er weiter. „Erst gab es diese traurige Episode in Brasilien und dann meine Einlieferung ins Krankenhaus.“

Ende Dezember reiste Bolsonaro nach Florida und blieb damit der Amtseinführung des alten und neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva fern, der ihn Ende Oktober in der Stichwahl um das höchste Staatsamt besiegt hatte.

Lula ist der erste gewählte Staatschef Brasiliens seit der Rückkehr zur Demokratie in den 80er Jahren, dem sein Vorgänger nicht die Präsidentenschärpe überreicht hat. Bolsonaro soll im Haus des brasilianischen Kampfsportlers José Aldo im Großraum Orlando untergekommen sein. Sein Gastgeber gilt als ein glühender Unterstützer des rechtskonservativen Ex-Präsidenten.

Von Bolsonaros Florida-Aufenthalt schien in den USA kaum jemand Notiz zu nehmen, bis am Sonntag Tausender seiner radikalen Anhänger in Brasilía den Kongress, das oberste Gericht und den Präsidialpalast stürmten. Die Eindringlinge schmissen Fenster ein, zerschmetterten Computer und beschädigten unter anderem Kunstwerke.

Kritik von US-Demokraten

Bald äußerten vor allem die US-Demokraten Unbehagen über Bolsonaros anhaltende Präsenz auf amerikanischem Boden. Viele verwiesen auch auf die Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump am 6. Januar 2021, die mit der Aktion die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden verhindern wollten.

Bolsonaros Anhänger hatten das Regierungsviertel des Landes erstürmt. (Foto: AP) Demonstranten in Brasilien

„Fast zwei Jahre auf den Tag, an dem das Kapitol von Faschisten attackiert wurde, erleben wir, wie faschistische Bewegungen im Ausland das Gleiche in Brasilien zu machen versuchen“, erklärte die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. „Die USA müssen damit aufhören, Bolsonaro in Florida Zuflucht zu gewähren.“

