Flottenmanöver Südafrika lädt Russland und China zum Seemanöver – Moskau hofft am Kap auf mehr Einfluss

Im Ukraine-Krieg ist Südafrika offiziell „neutral“. Doch die alten Verbindungen aus dem Kalten Krieg Richtung Russland bestehen weiter.

Russland schickt eines seiner modernsten Kriegsschiffe zur Übung vor Südafrika. (Foto: AP) Russische Soldaten auf dem Schiff „Admiral Gorschkow“ (veröffentlicht vom russischen Verteidigungsministerium)

Kapstadt Für den Blick auf Russland in Teilen Afrikas dürfte in Europa kaum jemand Verständnis haben: Während Wladimir Putin im Westen der klare Feind ist, wecken der russische Staatschef und sein Land im südlichen Afrika vielerorts noch immer positive Gefühle, vor allem in Regierungs- und Militärkreisen.

Viele der politischen Entscheidungsträger in der Region haben im Kalten Krieg in der Sowjetunion studiert. Auch erinnern sie sich dankbar an die üppige Militärhilfe, die Moskau damals vielen Widerstandsbewegungen in Angola, Mosambik und Südafrika gewährte, und sind heute, wie etwa der Afrikanische Nationalkongress (ANC) in Südafrika, alle noch in Amt und Würden.