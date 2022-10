Ehemalige Agenten und Söldner fliehen aus Russland und wollen mit ihren Aussagen das Regime stürzen. Der Menschenrechtler Wladimir Osechkin hilft ihnen dabei.

Menschen aus Moskau wollen über Kriegsverbrechen aussagen, darunter ein Wagner Söldner und eine ehemalige Agentin. Moskau

Dem russischen Dissidenten und Menschenrechtler Wladimir Osechkin zufolge fliehen ehemalige russische Staatsbeamte und Geheimdienstmitarbeiter derzeit in Scharen ins sichere Ausland – darunter sogar Ex-Mitarbeiter der berüchtigten Söldner-Gruppe „Wagner“.

Zwei von ihnen sind am vergangenen Mittwoch nach Frankreich geflüchtet und bereit, auszusagen, was sie beim russischen Geheimdienst FSB und der Wagner-Gruppe erlebt haben – und sie wollen brisante Details offenbaren, wie Osechkin, der seit sieben Jahren im Exil in Frankreich lebt, dem Tagesspiegel sagte.

Die Interviews sollen kommende Woche auf dem YouTube-Kanal von Osechkin, Gründer der Organsation „Gulagu.net“, veröffentlicht werden. Die NGO setzt sich für die Aufklärung von Korruptionsfällen und Folterverbrechen durch den russischen Staat ein.

„Wir helfen denen, die dazu bereit sind, vor einem Tribunal gegen das russische Regime auszusagen“, sagte Osechkin.

