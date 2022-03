Flüchtlinge im Ukraine-Krieg So viele Menschen flüchten aus der Ukraine

Am 24. Februar hat Putin die Ukraine angegriffen. Seit dem Kriegsbeginn sind Hunderttausende auf der Flucht. Das sind die Flüchtlingszahlen in Deutschland und Polen.

Wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet, sind seit Beginn des Krieges drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, teilte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Paul Dillon, in Genf mit.

Doch nicht nur Ukrainer fliehen aus dem Osteuropäischen Staat, sondern auch 157.000 Staatsbürger sogenannter Drittländer, die weder die russische noch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen. Ein Ende des Flüchtlingsstroms ist noch nicht in Sicht. Das Flüchtlingshilfswerk rechnet mindestens noch mit einer Million weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine.

Die Flüchtenden suchen in den Nachbarländern Ungarn, Moldawien, Slowakei, Rumänien und in Polen Schutz. Mehr als die Hälfte aller Flüchtenden hat Polen aufgenommen, so das UNHCR. Das sind die Flüchtlingszahlen verteilt auf die Nachbarländer, Stand 14. März:

• Polen: 1.791.111

• Ungarn: 263.888

• Slowakei: 213.000

• Republik Moldau: 337.215

• Rumänien: 422.086

• Russland: 142.994

• Belarus: 1.226 (Stand: 13. März)

• Andere Europäische Staaten: 304.156 (Stand: 11. März)

Polen nimmt die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine auf

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind rund 1,83 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine im Nachbarland Polen eingetroffen. Allein am Montag, dem 14. März, hätten 71.600 Menschen die Grenze passiert, teilte der polnische nationale Grenzschutz mit. Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sich derzeit noch in Polen aufhalten, ist nicht bekannt. Viele von ihnen dürften jedoch in die angrenzenden EU-Staaten weitergereist sein.

Doch nicht nur die Flüchtenden überqueren die Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Auch humanitäre Hilfsgüter aus der EU nehmen den Weg über die polnisch-ukrainische Grenze.

So viele Ukrainer sind nach Deutschland geflohen

Auch in Deutschland ist die Willkommenskultur groß. Rund 90 Prozent der Deutschen kann sich laut einer DeZIM-Umfrage vorstellen, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Das bestätigt auch die allgemeine Hilfsbereitschaft und Unterstützung von Freiwilligen an Bahnhöfen, in Notunterkünften und beim Sammeln von Spenden.

Über 160.000 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden bereits in Deutschland registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch weit höher liegen, da die Grenzen zu Polen nicht kontrolliert werden und Menschen mit ukrainischem Pass ohne Visum in die EU einreisen können.

Landkreise und Kommunen bitten um Unterstützung des Bundes bei Verteilung und Versorgung der Menschen. Die Unterstützung der Hilfsorganisationen, Rettungsdienste und Ehrenamtler würde auf Dauer nicht ausreichen.

Kinder auf der Flucht

Das Kinderhilfswerk Unicef geht davon aus, dass unter den rund drei Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine 1,4 Millionen Kinder sind. Diese litten besonders unter der traumatischen Flucht aus ihrer Heimat, betonte Unicef-Sprecher James Elder. Oft fliehen sie mit der Mutter oder den Großeltern und mussten ihre Väter, Brüder oder Onkel zurücklassen.

Vor dem Krieg zählte die Ukraine mehr als 44 Millionen Einwohner. Offizielle Angaben dazu, wie viele sich von ihnen jetzt noch in der Ukraine aufhalten, gibt es nicht.

