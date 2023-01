Flugzeugabsturz Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt – Mindestens 32 Tote

Die Maschine ist in der Nähe des Internationalen Flughafens von der beliebten Urlaubsstadt Pokhara verunglückt. Eine Ursache ist bislang nicht bekannt.

72 Menschen saßen in dem Flugzeug, das abgestürzt ist. (Foto: via REUTERS) Bergung an der Unfallstelle

Kathmandu Beim einem Flugzeugabsturz in Nepal sind nach Angaben eines örtlichen Verwaltungsbeamten am Sonntag mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des zweimotorigen Flugzeugs vom Typ ATR 72 der nepalesischen Gesellschaft Yeti befanden sich nach Angaben der Zivilluftfahrtbehörde 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. 15 der Passagiere kamen demnach aus dem Ausland. Der Absturz ereignete sich in der Nähe des neu eröffneten Internationalen Flughafens der Stadt Pokhara.

Rettungskräfte seien an der Absturzstelle in einer etwa eineinhalb Kilometer vom Flughafen entfernten Schlucht im Einsatz, sagte Tek Bahadur K. C., ein ranghoher Verwaltungsbeamter im Bezirk Kaski. Es werde erwartet, dass weitere Leichen gefunden würden. Die Absturzursache war zunächst nicht bekannt.

Bei den Passagieren aus dem Ausland handelte es sich laut Zivilluftfahrtbehörde um fünf Menschen aus Indien, vier aus Russland, zwei aus Südkorea und jeweils einen aus Irland, Australien, Argentinien und Frankreich.

Der nepalesische Ministerpräsident Pushpa Kamal Dahal eilte an den Unglücksort. Er sagte, das Flugzeug sei auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara im Landesinneren gewesen. Er rief Sicherheitskräfte und die Öffentlichkeit auf, den Rettungseinsatz zu unterstützen.

Die an einem See gelegene Stadt im Herzen des Landes dient Touristen häufig als Ausgangspunkt für Trekkingtouren im Annapurna-Gebirge. Pokhara liegt 200 Kilometer westlich von Kathmandu. Der Internationale Flughafen der Stadt nahm erst vor zwei Wochen den Betrieb auf.

Fotos und Videos auf Twitter zeigten Rauch, der von der Absturzstelle aufstieg, sowie Rettungskräfte und zahlreiche Menschen, die sich um das Flugzeugwrack versammelten.

Im Himalaya-Staat Nepal kam es bereits in der Vergangenheit zu Flugzeugabstürzen. Im vergangenen Jahr kamen 22 Menschen ums Leben, darunter zwei Deutsche, als ein Flugzeug an einem Berghang zerschellte. 2018 stürzte eine Maschine aus Bangladesch bei der Landung in Kathmandu ab. Dabei wurden 49 der 71 Menschen an Bord getötet.

