Flugzeugabsturz Wrack von vermissten Flugzeug in Nepal geortet – Leichen im Himalaya gefunden

In Nepal wurde die Absturzstelle eines als vermisst gemeldeten Flugzeugs gefunden. An Bord der Maschine waren nach nepalesischen Angaben unter den 22 Insassen auch zwei Deutsche.

Im Flugzeug waren 19 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. (Foto: via REUTERS) Tara Air, De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter

Kathmandu Nach dem Verschwinden eines Passagierflugzeugs mit 22 Menschen an Bord haben Such- und Rettungskräfte des Militärs in Nepal 12 Leichen gefunden. Das sagte ein Sprecher der nepalesischen Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Die Absturzstelle der Maschine befinde sich im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang im Norden des Landes, teilte ein Armeesprecher auf Twitter mit. Ein Mitarbeiter des Bergungsteams vor Ort auf rund 4000 Metern sagte der dpa, dass die Chance Überlebende zu finden sehr klein sei. Die Szene sei herzzerreißend.

An Bord der Maschine waren nach nepalesischen Angaben auch zwei Deutsche. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Die Flugsicherung hatte den Kontakt zu der Maschine am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr verloren. Der Flieger der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air war mit 19 Passagieren und 3 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Pokhara – einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu – nach Jomsom gewesen. Wegen schlechter Sichtverhältnisse war die Suche nach der Maschine für die Nacht unterbrochen worden.

Pokhara ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Himalaya-Land. Die Flugroute Pokhara-Jomsom gilt als eine der unfallträchtigsten Strecken in Nepal. Seit 1997 starben nach Angaben der „Nepali Times“ bei fünf Flugzeugabstürzen auf dieser Strecke mindestens 74 Menschen.