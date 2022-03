Folgen des Ukraine-Kriegs „Europäische Solidarität in Gefahr“ – Sorge vor deutschem Energie-Alleingang

Brüssel, Berlin Deutschland erregt mit seinem offensiven weltweiten Werben um zusätzliche Gaslieferungen den Argwohn der europäischen Partner. „Wenn die Deutschen einen Alleingang starten, setzt das die europäische Solidarität aufs Spiel“, kritisierte ein hochrangiger Vertreter eines Mitgliedstaates.

Ein anderer Diplomat betonte: „Es macht wenig Sinn, wenn die vom Gas abhängigen EU-Staaten untereinander auf dem Weltmarkt um die wenigen verfügbaren Chargen kämpfen und so die Preise noch höher treiben.“ Vernünftiger wäre es, auf einen „Gaseinkauf mit geballter EU-Nachfragemacht“ zu setzen.

Auslöser für die Kritik sind die Besuche von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Katar, Norwegen und den USA, wo er jeweils über zusätzliche Gaslieferungen verhandelte.

Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs über das Thema beraten.

In einem Entwurf der Schlusserklärung, der dem Handelsblatt vorliegt, betonen sie, dass die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission künftig eng zusammenarbeiten wollen, um zu einem gemeinsamen Einkauf von Erdgas, verflüssigtem Erdgas (LNG) und Wasserstoff zu kommen.

Die Bundesregierung bemüht sich, die Kritik zu entkräften. Man stehe Plänen für eine europäische Kooperation beim Einkauf „positiv“ gegenüber, sagte ein Berliner Spitzenbeamter. Man müsse aber realistisch bleiben, die Menge an verfügbarem Gas sei begrenzt und wachse durch ein gemeinsames Auftreten der Europäer nicht.

Kritik an deutschem Vorgehen

Das Foto wird Robert Habeck vermutlich noch nachhängen. Es zeigt den Bundeswirtschaftsminister und Mohammed Al Thani, Katars Minister für Handel und Industrie, am Sonntag in Doha. Habeck verbeugt sich zur Begrüßung sehr tief vor dem Minister im traditionellen Gewand, dem Thawb.

Etwas zu tief, meinen viele Beobachter. Doch Habeck ist sich für die überfreundliche Geste nicht zu schade. Denn Deutschland braucht Gas. Der Minister will dazu beitragen, dass es sehr bald geliefert wird. Der Rest der EU scheint Habeck im Moment egal zu sein, so jedenfalls sehen es seine Kritikerinnen und Kritiker.

Die Einkaufstour des Wirtschaftsministers, der am Wochenende in Katar und in den Wochen zuvor bereits in Norwegen und den USA unterwegs war, sorgt bei den Partnern in der EU für sehr schlechte Stimmung. Es geht die Sorge um, dass Berlin aus Angst vor Engpässen in einen Energie-Nationalismus verfällt.

Nach Informationen des Handelsblatts haben am Montag bei einer Sitzung der EU-Kommission mehrere Kommissare ihrem Ärger über die deutsche Politik Luft gemacht. In Brüssel werden schon Vergleiche zur ersten Phase der Coronakrise gezogen, als die Mitgliedstaaten in nationale Egoismen verfielen und sich gegenseitig Schutzkleidung, Masken und Ventilatoren streitig machten.

Auf Einkaufstour: Robert Habeck mit Katars Minister für Handel und Industrie, Scheich Mohammed bin Hamad bin Kasim al-Abdullah Al Thani. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Habeck in Katar

Gerade kleinere Länder befürchten, unter die Räder zu kommen, wenn jeder auf eigene Rechnung handelt. Auch ökonomisch ist das wenig sinnvoll: Der Preisdruck steigt dadurch, sehr zur Freude Katars, aber zum Leidwesen der europäischen Konsumenten.

Die Bundesregierung bemüht sich, die Kritik zu entkräften. Man stehe Plänen für eine europäische Kooperation beim Einkauf von Energierohstoffen „positiv“ gegenüber, sagt ein Berliner Spitzenbeamter. Man müsse aber realistisch bleiben, die Menge an verfügbarem Gas sei begrenzt und wachse auch durch ein gemeinsames Auftreten der Europäer nicht. Zudem treffen auf dem Gasmarkt primär Privatunternehmen die Kaufentscheidungen, weniger die Regierungen.

Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs über das Thema beraten. In einem Entwurf der Schlussfolgerungen, der dem Handelsblatt vorliegt, betonen sie, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission zusammenarbeiten wollen, um zu einem gemeinsamen Einkauf von Erdgas, verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) und Wasserstoff zu kommen.

Die EU-Kommission schmiedet dafür schon konkrete Pläne. Die Brüsseler Behörde bietet an, eine „Taskforce“ zu bilden, bei der auch Versorger und Mitgliedstaaten mitreden dürfen. Diese Gruppe soll den Einkauf koordinieren und dadurch zu niedrigeren Preisen beitragen. „Wir müssen verhindern, dass die EU-Staaten gegeneinander auf die gleichen Angebote bieten“, sagte eine hohe Kommissionsbeamtin.

Es gehe auch darum, die vorhandene Infrastruktur optimal zu nutzen. Denn die LNG-Anlandekapazitäten in Europa sind begrenzt. In Spanien gibt es viele geeignete Häfen, doch das dortige Gasnetz ist nur dürftig mit den anderen Netzen der EU verbunden.

Die Taskforce soll sicherstellen, dass solche Hindernisse nicht zu Knappheiten führen. Auch um die wenigen verfügbaren mobilen Regasifizierungsanlagen sollen sich die Europäer nicht streiten, sondern sie koordiniert einsetzen. Diese Anlagen können Terminals ersetzen, also das LNG von Tankern in Pipelines an Land leiten.

In der Coronakrise konnten sich die Europäer nach anfänglichem Streit zusammenraufen und eine gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen beschließen. Ein solches Vorgehen wäre auch jetzt die „optimale Strategie“, sagt Guntram Wolff, Direktor der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.

Allerdings würde das „einen vollständig harmonisierten Energiemarkt“ voraussetzen, inklusive einer zentralen Verteilung der gemeinsam eingekauften Gasmengen. Davon sei Europa aber noch weit entfernt. „Insofern ist es gut, dass Deutschland jetzt alternative Gasquellen erschließt, um weniger abhängig von Russland zu sein.“

Italien dringt auf enge Kooperation

Italien gehört zu den EU-Staaten, die sich für ein eng abgestimmtes Verhalten einsetzen. Premier Mario Draghi drängt in Brüssel gemeinsam mit Ländern wie Griechenland, Spanien und Portugal darauf, Energie künftig gemeinsam einzukaufen und auch Gas europäisch zu lagern. Auch eine Obergrenze beim Importpreis von Gas schwebt den Südländern vor. „Gemeinsame Lagerbestände ermöglichen es, uns bei einzelnen Schocks gegenseitig zu schützen“, erklärte Draghi vergangene Woche bei einem Treffen der Südländer in Rom.

Bei einer Parlamentsrede an diesem Mittwoch legte Draghi noch einmal nach: „Wir müssen zu einer echten gemeinsamen Verwaltung des Energiemarkts kommen“, erklärte der 74-Jährige. Die Schaffung eines europäischen Preisdeckels für Gas stehe im Zentrum seines Vorschlags, den er der EU-Kommission geschickt habe.

„Wir wollen auch die Verbindung zwischen Gas- und Strompreis aufheben“, kündigte Draghi an. Er hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs „ambitionierte Entscheidungen“ treffen, die „schnell operativ“ umgesetzt werden könnten. Mit offizieller Kritik an Habecks Reise hält man sich in Rom zurück. Das liegt auch daran, dass Italiens Außenminister kürzlich mit ähnlicher Mission nach Katar aufbrach: Am 5. März flog Luigi di Maio zu den Machthabern Dohas und verkündete einen „Ausbau der Energie-Partnerschaft“ mit dem Wüstenstaat.

Frankreich befindet sich in einer schwierigen Rolle

Auch in Frankreich gibt es Unmut über Deutschlands ausgeprägtes Buhlen um zusätzliche Gaslieferungen. Frankreich befindet sich allerdings in einer schwierigen Rolle: Als derzeitiger Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft muss Emmanuel Macron zurückhaltend agieren und sich um einen Konsens der Mitgliedstaaten bemühen. Zugleich ist in Paris schon seit einiger Zeit ein großes Unverständnis gegenüber der deutschen Energiepolitik zu spüren. Frankreich setzt stark auf Atomenergie, der Anteil von Gas aus Russland ist vergleichsweise gering.

Aus Élysée-Kreisen heißt es, dass man natürlich Verständnis habe, dass einige Länder stärker von russischen Energieimporten abhängig seien. Die Geschwindigkeit, mit der sich EU-Mitglieder aus dieser Abhängigkeit befreien könnten, sei daher unterschiedlich. Alleingänge wie der deutsche Vertrag mit Katar kommen in Paris aber nicht gut an.

Es gehe beim europäischen Energiemarkt auch um „Solidarität“, sagte ein ranghoher Berater von Macron. Man nehme zur Kenntnis, dass sich einige Länder zu bilateralen Verträgen mit alternativen Energielieferanten entschieden hätten. „Unsere Sorge ist, dass wir nicht erneut eine Situation wie zu Beginn bei den Impfstoffen in der Coronakrise erleben.“ Ehe sich die EU damals auf eine gemeinsame Beschaffung verständigte, drohte bei den Vakzinen ein Hauen und Stechen.

Zustimmung für Habecks Reise in Deutschland

In Deutschland stößt Habecks Initiative dagegen auf Zustimmung. „Wir sehen in der Reise nach Katar eine wichtige Türöffner-Funktion. Habeck hat Katar damit die Sicherheit gegeben, dass Deutschland an einem längerfristigen Lieferszenario interessiert ist und die Entwicklung von LNG-Terminals voranbringt, über die in Zukunft auch Wasserstoff importiert wird“, sagte Timm Kehler, Chef des Branchenverbandes „Zukunft Gas“, dem Handelsblatt. Der Minister habe klargestellt, dass es nun Sache der beteiligten Unternehmen sei, die Lieferbeziehungen mit Katar nach marktwirtschaftlichen Kriterien zu regeln, ergänzte er.

Andreas Löschel, Energie-Ökonom an der Bochumer Ruhr-Uni, teilt diese Auffassung. „Es ist sinnvoll, dass sich Bundesregierung und Unternehmen um zusätzliche Lieferungen von Pipelinegas und Flüssiggas für Deutschland bemühen“, sagte er dem Handelsblatt. Gleichwohl sei aber auch klar, „dass eine Bewältigung der Krise nur europäisch gelingen kann“.

Viele EU-Staaten hätten dieselben Probleme wie Deutschland, und es gelte, die europäischen Pipelines, Speicher und Flüssiggasterminals bestmöglich zu nutzen. „Deshalb ist es wichtig, dass die deutschen Anstrengungen in ein gemeinsames europäisches Vorgehen eingepasst werden“, sagte Löschel.

