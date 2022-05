Frankreich Allianz mit EU-Kritiker Mélenchon: SPD und Grüne haben ein Problem mit ihren Schwesterparteien

Paris, Berlin, Brüssel Als Deutschland 2018 erstmals bei einer Fußball-WM in der Vorrunde ausschied, jubilierte Jean-Luc Mélenchon: „Pure Freude: Die Mannschaft ist eliminiert“, schrieb der französische Linkspopulist damals auf Twitter. Beim Fußball schwappen Emotionen bisweilen über. Doch in der politischen Debatte teilt Mélenchon mindestens ebenso ruppig gegen die Bundesrepublik aus.

Mélenchon ist der neue starke Mann der französischen Linken: Nach den Grünen haben auch die Sozialisten im Nachbarland beschlossen, bei den Parlamentswahlen im Juni als Juniorpartner mit Mélenchons Partei La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich) zusammenzugehen. SPD und Grüne stellt das vor ein Problem: Ihre französischen Schwesterparteien haben sich mit einem antikapitalistischen EU-Kritiker eingelassen, der aus seiner Abneigung gegenüber Deutschland keinen Hehl macht.

Im Umfeld von SPD-Kanzler Olaf Scholz, der am Montag den liberalen Präsidenten Emmanuel Macron zum ersten Auslandsbesuch in dessen zweiter Amtszeit empfängt, möchte man innenpolitische Vorgänge in Frankreich nicht kommentieren. Im Zweifel überwiegt bei Grünen und Sozialdemokraten in Berlin die Hoffnung auf eine wiedererstarkende Linke, die auch künftig die Rechtsnationalistin Marine Le Pen von der Macht fernhalten könne.

SPD erwartet von Schwesterpartei Fortsetzung des proeuropäischen Kurses

SPD-Vizefraktionschef Achim Post sagte dem Handelsblatt, Deutschland und die EU seien auf ein europäisch ausgerichtetes Frankreich weiter dringend angewiesen. „Deshalb ist es so wichtig, dass die Rechtsnationalisten in Frankreich auch bei der bevorstehenden Parlamentswahl keinen Erfolg einfahren“, sagte er. „Und deshalb erwarte ich auch von dem sich neu formierenden Linksbündnis in Frankreich eine grundlegend konstruktive Haltung gegenüber Europa und der EU.“

Begeistert ist man in der SPD über das Bündnis mit Mélenchon aber nicht. Zwar könne man den Zug wahltaktisch nachvollziehen, hieß es in Parteikreisen. Auch dürften die Sozialisten nach ihrem historisch schlechten Abschneiden bei der Präsidentschaftswahl nicht in der Versenkung verschwinden. Man erwarte von der Schwesterpartei, dass diese weiter einen klaren proeuropäischen Kurs fahre.

Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, sagte dem Handelsblatt: Eine Regierungsbeteiligung des Linksbündnisses unter Mélenchon nach den Parlamentswahlen könnte „Frankreich die Chance bieten, die Spaltung der Gesellschaft zu vermindern und so ein weiteres Abkippen politischer Unzufriedenheit ins rechte Lager zu verhindern.“ Davon würde dann auch die EU profitieren. „Und auch für linke EU-Skeptiker bleibt eins wahr – das Recht der Europäischen Union gilt weiter, egal was im Wahlprogramm steht.“

Die Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf, die für die Grünen in der Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung sitzt, sieht in Frankreich „erstmalig die Chance, grüne Akzente auch auf nationaler Ebene zu setzen“. Die Schnittmengen zur Linken seien bei sozialen und umweltpolitischen Themen offensichtlich.

Mélenchon wettert gegen „deutsches Diktat“

„Besorgniserregend“ aber sei, dass Mélenchons Politik vorsehe, „die EU gezielt zu unterminieren“. Kopf sagt: „Wir hoffen, dass sich der anti-europäische Kurs Mélenchons auch in einem wahltaktischen Bündnis mit den französischen Grünen nicht durchzusetzen vermag.“

Die Sozialisten und Grünen im Nachbarland haben sich an einen Partner gebunden, der mit der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Europa wenig anfangen kann. Stattdessen sieht Mélenchon Frankreich und andere EU-Länder als Opfer eines „deutschen Diktats“, vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Die verteidigungspolitische Kooperation und die gemeinsamen Rüstungsprojekte will er beenden. Das nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingerichtete Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr kommentierte er so: „Die Ukraine darf kein Vorwand sein für einen neuen Rüstungswettlauf. Vor allem nicht in Deutschland.“

Immer wieder zeigt sich in Mélenchons Äußerungen ein fragwürdiges Deutschlandbild. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im November 2019 bezeichnete er die Wiedervereinigung als eine „Annexion“ der DDR durch die Bundesrepublik. Dadurch sei den Ostdeutschen, die diese Art des Zusammenschlusses eigentlich nicht gewollt hätten, „unerhörte soziale Gewalt“ angetan worden.

„Europäischer Ungehorsam“ gegenüber Brüssel

Nach der Euro-Krise arbeitete sich Mélenchon in einem Buch an der deutschen Rolle in Europa an. Der Titel: „Bismarcks Hering – das deutsche Gift“. Die Flüchtlingskrise 2015 wertete er als „neuen Vorwand, um die arrogante Hegemonie Deutschlands in Europa zu bekräftigen.“ Den 2019 geschlossenen Vertrag von Aachen, der den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963 erneuert, kritisierte er als „Rückzug unserer Souveränität“ und als „sozialen und ökologischen Rückschritt“.

Frankreichs Sozialisten und Grüne hoffen, mit dem Zugpferd Mélenchon eine Mehrheit in der Nationalversammlung zu erringen und damit einen linken Premierminister als Gegengewicht zu Macron einsetzen zu können. Für dieses Ziel und die Rettung einige ihrer Parlamentssitze akzeptierten die traditionell proeuropäischen Parteien Mélenchons Leitsatz des „europäischen Ungehorsams“ – eine Missachtung von EU-Recht, sollte dies in bestimmten Fällen für die Umsetzung der nationalen Agenda geboten sein.

Dieser Ansatz erinnert eher an den Konfrontationskurs von Polen und Ungarn gegen Brüssel als an die Positionen, die im EU-Gründungsmitglied Frankreich rechts und links der Mitte zur Staatsräson gehörten. Das mit Mélenchon geschlossene Bündnis „war ein großes Thema in unserer Fraktionssitzung der europäische Grünen“, sagte Rasmus Andresen, der die deutschen Grünen im Europaparlament anführt, dem Handelsblatt.

„Der Satz mit dem ‚Ungehorsam gegenüber der EU‘ hat bei uns Irritationen ausgelöst.“ Nach dreistündiger Debatte sei er sich aber „ziemlich sicher, dass dieses Bündnis nicht zu einer Kursänderung der französischen Grünen in der Europapolitik führen wird“. Die französischen Kollegen hätten erklärt, es handele sich um ein „rein technisches Bündnis“ für die Wahl.

Mélenchon sichert seiner Partei die meisten Kandidaten des Bündnisses

Auch Jens Geier, Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten, zeigt Verständnis für das Bündnis: „Es geht darum, ob die Parti Socialiste als sozialer Motor Frankreichs in der Nationalversammlung vertreten ist oder nicht.“ In der „progressiven Allianz“ sei nur Mélenchon „anti-europäisch“, sagte Geier. „Der Rest ist es nicht.“

Mélenchon gibt allerdings den Ton an in dem neuen Linksbündnis, dem sich außerdem die Kommunisten angeschlossen haben. Bei der Aufteilung der 577 Wahlkreise unter den vier beteiligten Parteien sicherte sich das Unbeugsame Frankreich 360 Kandidaturen.

Mélenchon hatte bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl 22 Prozent geholt und damit im vergangenen Monat nur knapp hinter Le Pen den Einzug in die Stichwahl gegen Macron verpasst. Nicht zuletzt wegen des komplizierten Wahlsystems für das französische Parlament ist unsicher, ob seine Allianz im Juni tatsächlich die Mehrheit in der Nationalversammlung holen kann. Auf seine Wahlplakate hat er aber schon selbstbewusst „Premierminister Mélenchon“ drucken lassen.

