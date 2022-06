Frankreich Angst um Meinungsvielfalt: Macron will Rundfunkgebühren abschaffen

Paris Es war ein Wahlkampfversprechen von Emmanuel Macron: Der französische Präsident hatte für den Fall seiner Wiederwahl die Abschaffung der Rundfunkgebühren in Aussicht gestellt. Nun will Macrons neue Regierung das Vorhaben schon in das nächste Haushaltsgesetz aufnehmen.

Der Präsident präsentiert das Ende der Rundfunkgebühren als Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung in Zeiten hoher Inflation. Die Beschäftigten der öffentlichen Medien fürchten dagegen, dass ihnen die Einnahmen wegbrechen und die Informationsvielfalt in Frankreich leiden werde.

Jeder Haushalt und jede Betriebsstätte in Frankreich, in der ein Fernseher steht, muss eine Abgabe von 138 Euro im Jahr zahlen. Ausnahmen gibt es für Sozialhilfeempfänger. Mit den Einnahmen von zuletzt rund 3,2 Milliarden Euro werden unter anderem die vier öffentlichen Fernsehsender sowie öffentlich-rechtliche Radioangebote größtenteils finanziert. Auch der deutsch-französische TV-Kanal Arte erhält Geld aus dem Topf.

Nur wenige Wochen nach der Präsidentschaftswahl entschied das Kabinett, die Rundfunkgebühren „ab diesem Jahr dauerhaft“ abzuschaffen. Die Einzelheiten soll das neue Haushaltsgesetz klären, das derzeit erarbeitet wird und nach den Parlamentswahlen im Juni verabschiedet werden soll.

Die Regierung in Paris betont, dass die Fernseh- und Radiosender nicht privatisiert werden sollen. Die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks werde „im Einklang mit dem Verfassungsziel des Pluralismus und unabhängiger Medien“ auch künftig sichergestellt.

Gewerkschaften rufen zu Streiks auf

Seit der Ankündigung Mitte Mai wächst der Widerstand gegen die Abschaffung. In einem Brandbrief warnen vier Gewerkschaften: „Die Perspektive einer Zerschlagung zugunsten der privaten Medien, wo die Milliardäre regieren, ist unerträglich.“ Die Gewerkschaftler riefen zum Streik und zu einer Großdemonstration am 28. Juni in Paris auf. In einer Erklärung der Mitarbeitervertreter der Fernsehanstalt France Télévisions heißt es, das Ende der Rundfunkbeiträge bedrohe „die Existenz des öffentlichen Rundfunks“.

Selbst wenn die Sender künftig aus Haushaltsmitteln des Staates finanziert würden, wären sie den Launen der jeweiligen Regierung und der Budgetlage unterworfen. Die französischen Gewerkschaften forderten, sich stattdessen am deutschen Modell zu orientieren, bei dem der Rundfunkbeitrag bei rund 220 Euro jährlich liegt.

Im Präsidentschaftswahlkampf hatten auch die Rechtsnationalistin Marine Le Pen und der Rechtsaußen-Kandidat Éric Zemmour die Abschaffung der Rundfunkgebühren im Programm. Anders als Macron wollten sie die Einnahmeausfälle aber nicht aus der Staatskasse ersetzen, sondern den öffentlichen Rundfunk komplett privatisieren.

Bei ihnen schien es weniger um die Stärkung der Kaufkraft zu gehen, sondern um die Abneigung gegenüber den angeblich zu links eingestellten Journalisten der öffentlichen Kanäle. Zemmour etwa warf dem Radiosender France Inter während eines Interviews „Propaganda“ für LGBT-Anliegen und Einwanderung vor.

Von der anderen Seite kommt die Kritik, dass gerade die privaten Nachrichtenkanäle Positionen vom rechten Rand zu viel Sendezeit einräumten und mit Kontroversen Quote machen würden. So hatte der wegen islamfeindlicher Äußerungen verurteilte Zemmour eine eigene Sendung im Fernsehsender CNews, bevor er sich entschied, in die Politik zu gehen.

Private Medien in der Hand von Superreichen

Der Kommunikationswissenschaftler Alexis Lévrier von der Universität Reims sprach in einem Interview mit France Culture von einer „Rechtsradikalisierung privater Medien“. Ein Teil der Sender habe in der Frühphase des Wahlkampfs der „Welle des identitären und fremdenfeindlichen Diskurses“ nachgegeben. „Wir haben noch nie so viel über Einwanderung und Islam gesprochen wie in diesen Monaten“, sagte Lévrier.

Hinter CNews steht der Milliardär Vincent Bolloré, dem auch der Bezahlsender Canal+ gehört. Auch andere französische Superreiche mischen kräftig im Mediengeschäft mit: Zum Imperium des Bau- und Telekommunikationsunternehmers Martin Bouygues etwa gehören der frühere öffentlich-rechtliche TV-Sender TF1 und das Nachrichtenfernsehen LCI, der Milliardär Patrick Drahi kontrolliert den Newssender BFMTV und die Radiogruppe RMC.

Drahi wies bei einer Anhörung im französischen Parlament im Februar den Vorwurf zurück, mit seinen Medienbeteiligungen die politische Agenda beeinflussen zu wollen. „Wir investieren nicht in die Medien, um Einfluss zu nehmen, sondern es ist vielmehr ein wirtschaftliches Abenteuer und eine Verlängerung unserer Aktivitäten“, sagte der Unternehmer, der auch den französischen Mobilfunk- und Internetanbieter SFR besitzt.

