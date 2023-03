Frankreich Au revoir Inflation: Der verblüffende Triumph der Pariser Billig-Restaurants

Wie eine neue Generation von Gastronomen mit Rezepten aus dem 19. Jahrhundert die Teuerung austrickst – und so die Franzosen zurück in die Restaurants holt.

Vor allem jüngere Pariserinnen und Pariser sprechen die großen Restaurants mit ihren preiswerten Menüs an.

Ab 19 Uhr bilden sich lange Schlangen vor dem „Bouillon République“, sogar an Wochentagen. Jung und Alt warten geduldig auf Einlass in das Restaurant an der Place de la République. Es ist unmöglich zu reservieren, weil das 1800 Quadratmeter große Lokal – altmodisch, mit viel Holz, Messing und Jugendstildekor – so angesagt ist.

Die bis vor Kurzem fast in Vergessenheit geratenen „Bouillons“, die Speisesäle des Volks, erleben in Paris und mittlerweile auch in anderen Städten in Frankreich eine verblüffende Renaissance.

Derzeit eröffnen jeden Monat neue Restaurants. Die Inflation bringt ihnen Zulauf, denn die Franzosen wollen auch in Zeiten steigender Preise nicht auf ihre Lieblingsbeschäftigung verzichten: das Essen.