Frankreich Bündnis gegen Macron: Linkspopulist Mélenchon will Premier werden

Frankreichs zersplitterte Linke sucht vor den Parlamentswahlen ihr Heil bei Jean-Luc Mélenchon. Dessen neue Machtfülle gefährdet die proeuropäische Linie des Landes.

Der Linkspopulist und EU-Kritiker will bei der französischen Parlamentswahl ein Gegengewicht zu Präsident Macron schaffen. (Foto: REUTERS) Mélenchon bei Kundgebung zum 1. Mai in Paris

Paris Die Erleichterung in Brüssel und in vielen europäischen Hauptstädten war groß, als der französische Präsident Emmanuel Macron die Stichwahl gegen die Rechtsnationalistin Marine Le Pen gewann. Doch die Lage des in seiner Heimat bei vielen Menschen unpopulären Staatschefs bleibt schwierig. Im Juni finden in Frankreich die Parlamentswahlen statt. Dort muss das Mitte-Bündnis von Macron einen Politiker vom linken Rand fürchten: Jean-Luc Mélenchon.

Bei der Präsidentschaftswahl hatte Mélenchon 22 Prozent erhalten und knapp hinter Le Pen die zweite Runde verpasst. Nun ist er auf einem aussichtsreichen Weg, die zersplitterte Linke vor der Parlamentswahl hinter seiner EU-kritischen und antikapitalistischen Partei La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich) zu versammeln.

Mélenchon spricht dabei von einer „dritten Wahlrunde“: Als Premierminister einer „neuen ökologischen und sozialen Union des Volkes“ will er Macron zu einer Politikänderung in Frankreich und in der EU zwingen.