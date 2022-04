Frankreich Das Fernsehduell Macron gegen Le Pen: Schlagabtausch zu Russland, Deutschland und Europa

Paris Fast drei Stunden hat die einzige TV-Debatte des Präsidentschaftswahlkampfes zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und Herausforderin Marine Le Pen gedauert, Für die Chefin des rechtsnationalen Rassemblement National war das Duell um den Sieg in der Stichwahl besonders wichtig: Sie wollte sich auch von der Blamage befreien, die ihr Macron 2017 bereitet hatte. Ihr Auftritt damals wurde als aggressiv und im Bereich Wirtschaft als schlecht vorbereitet beurteilt. Für beide geht es dennoch um alles: Laut aktuellen Umfragen kommt Le Pen in der Stichwahl am kommenden Sonntag auf 44, Macron auf 56 Prozent.

Die beiden Kontrahenten stritten über Steuern, Wirtschaftspolitik, Europa, Umwelt, Sicherheit und Immigration. Die Taktik von Macron: Er setzte darauf, Le Pen als Kandidatin darzustellen, die gegen die Werte von Frankreichs demokratischer Gesellschaft und Europa agiert. Zudem versuchte er, sie als inkompetent bloßzustellen.

Im Duell mit Macron 2017 hatte Le Pen auf Angriff gesetzt und dadurch Punkte verloren. In Umfragen lag sie vorher bei 41 Prozent, in der Stichwahl erreichte sie dagegen damals nur 33,9 Prozent. Diesmal zeigte sie sich deswegen fast defensiv.

Der erste Eindruck der Medien und Politikexperten in Frankreich nach der Debatte: Die Stimmung war weniger angespannt als 2017, weniger aggressiv. Le Pen blieb ruhig, Macron wirkte dagegen mitunter fast genervt und arrogant. Oft sah er seine Gesprächspartnerin nicht einmal an. Das könnte ihm schaden, da es die Kritik vieler Franzosen bestätigt, die ihn als abgehoben wahrnehmen.

Le Pen wiederum sei von der Argumentationstechnik Macrons und seiner Selbstsicherheit fast überrollt worden, hieß es. Statt die Kritik in Frankreich an ihm zu thematisieren, versuchte sie ihre Themen zu vertreten – ein Strategiefehler.

Nach der Debatte hielten zwei von drei Zuschauern Macron für den überzeugenderen Kandidaten, wie eine Umfrage des Instituts Elabe ergab.

Frankreichs Kaufkraft, der Ukrainekrieg und die Energieversorgung

Erstes Thema war die mangelnde Kaufkraft der Franzosen, seit Monaten ein präsentes Thema im Land. Sie habe die Franzosen leiden sehen, begann Le Pen. Sie betonte, sie wolle keine Schecks gegen die Inflation wie Macron verteilen, sondern die Mehrwertsteuer auf Gas, Öl und Elektrizität senken.

Macron betonte, man habe Krisen durchlebt. Viele lebten in Angst. „Ich will unser Land unabhängiger machen.“, sagte er. Seine Strategie: Frankreich werde stärker werden, wenn es ökologisch sei. Er wolle Strompreise blockieren, solange die Krise aktuell sei. „Das bringt mehr als die Mehrwertsteuer zu senken.“

Dann blickte Macron auf seine Leistungen im Amt zurück, etwa die Arbeitslosigkeit habe er reduziert und die Renten erhöht. „Ich werde die Mindestrente auf 1100 Euro anheben, sie nur auf 1000 Euro.“, betonte er. Auch Sozialleistungen sollen bei ihm erhöht werden.

Nach einer Viertelstunde begann dann der Angriff. Le Pen will die Gehälter der Angestellten um zehn Prozent anheben. Macron dazu abfällig: „Sie werden nicht die Gehälter vergeben.“ Darauf kontert Le Pen: Die Energiepreise hätten sich erhöht, weil die Nachbarländer, darunter Deutschland, Fehler in der Energiepolitik gemacht hätten. „Ich will den Franzosen dieses Geld zurückgeben.“ Die Maßnahmen, die Macron vorschlage, hätten keine starken Auswirkungen, betonte sie. Sie wolle stattdessen aus dem europäischen Energiemarkt aussteigen.

Danach drehte die Diskussion auf den Ukrainekrieg. „Wir erleben schwere Momente“, erklärte Macron. „Die Rolle Frankreichs und Europas ist, die Ukraine zu unterstützen.“ Diese Linie müsse beibehalten werden, damit der Krieg nicht eskaliert. „Deshalb ist ein starkes Europa notwendig.“ Le Pen betonte, Macrons Weg sei der richtige gewesen. Ein Problem seien für sie aber einige Sanktionen. „Ich bin nicht mit der Blockade von russischem Gas und Öl einverstanden.“ Das würde den französischen Bürgern und Unternehmen mehr schaden als Russland.

Le Pen verurteile zwar den Krieg in der Ukraine, ist aber in der Vergangenheit durch ihre Putin-Nähe aufgefallen. (Foto: AP) Marine Le Pen und Wladimir Putin 2017

Macron warf Le Pen vor, sie hänge von der russischen Macht ab. Sie habe Kredite aus Russland bekommen. Le Pen wurde daraufhin lauter und erwiderte, sie sei eine „total freie Frau“ und habe in Frankreich keine Kredite erhalten. Macron beharrte indes: „Viele Entscheidungen ergeben sich daraus.“ Le Pen sagte immer nur wieder abwehrend : „Das ist falsch.“

Macron plädiert für ein stärkeres Europa

Dann war Europa Thema. Macron warf Le Pen vor, aus der EU aussteigen zu wollen, aber das nicht zuzugeben. Dabei habe die deutsch-französische Einigkeit Europa gestützt. „Wir brauchen ein stärkeres Europa.“, sagte er. „Dazu ist ein starkes deutsch-französisches Paar notwendig.“

Le Pen entgegnete, der Präsident wolle die französische Souveränität durch die europäische ersetzen: „Warum schafft es Frankreich nie seine Interessen zu verteidigen?“, fragte sie. Deutschland sei doch dazu in der Lage, sie wolle jetzt eben die französischen Interessen in den Vordergrund stellen. Die souveränen Nationen müssten von der EU respektiert werden. Sie wolle die EU reformieren, nicht daraus aussteigen.

„Ich kämpfe seit fünf Jahren darum, Europa zu verteidigen.“, entgegnete Macron. Le Pen lüge in den wesentlichen Dingen. Le Pen schlug scharf zurück und antwortete: „Ich wünsche mir, dass die Franzosen in ihrem eigenen Land Arbeit haben.“ Macron warf ihr vor, Franzosen bei Arbeitsplätzen und Sozialabgaben bevorzugen zu wollen. Das schaffe Probleme für Franzosen in Europa. Wer gegen Europa sei, könne auch schwer digitale europäische Giganten schaffen, wie Le Pen es vorgeschlagen habe.

65 Jahre sind kein Dogma. Emmanuel Macron

Beim Thema Rente forderte Le Pen eine Absenkung auf 60 bis 62 Jahre: „Die Rente mit 65 Jahren ist eine Ungerechtigkeit“, sagte sie. Die meisten Bürger seien dann ohnehin nicht mehr aktiv. Niemand schaffe es bis zu dem Alter zu arbeiten und so einen vollen Rentenanspruch zu haben.

Macron sprach sich hingegen für Rente mit 65 Jahren aus und betonte, man habe viele Fortschritte zu finanzieren, er wolle jedoch keine Steuern erhöhen oder dafür Schulden machen: „Es gibt nur eine Möglichkeit das zu finanzieren: mehr arbeiten.“ Jedes Jahr wolle er das Rentenalter um vier Monate erhöhen.

Bei der Diskussion ums Klima nannte Macron seine Konkurrentin „klimaskeptisch“, weil sie die Mehrwertsteuer auf Energie senken will. Er wolle hingegen investieren und Wohnungen unter Energiekriterien renovieren. Le Pen verteidigte sich, sie sei nicht klimaskeptisch und beschuldigte Macron im Gegenzug, Atomkraftwerke, die noch gut liefen, geschlossen zu haben. Sie wolle Windparks demontieren und nicht weiter in erneuerbare Energien investieren, das sei zu teuer. Stattdessen setze sie ganz auf Atomkraft. Macron setzt ebenfalls auf Atomkraft, aber auch erneuerbare Energien.

Frankreichs Amtsinhaber Emmanuel Macron und seine Herausforderin Marine Le Pen beim TV-Duell vor der Präsidentschaftswahl (Foto: AP) Frankreich

Als letzter Diskussionspunkt wurde das Gespräch auf die Innere Sicherheit im Land gelenkt. Le Pen betonte, die Sicherheit im Land sei ein Problem. Es brauche starke Antworten: „Man muss dafür erstmal die Anarchie der Immigration abstellen.“ Die Immigrationspolitik müsse radikal geändert werden. Die Kriminellen sollten in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt und Strafen in Frankreich auch wirklich abgesessen werden.“, betone sie. Man müsse außerdem die Polizei stärken. Macron verteidigte sich, er habe in seinem Mandat 10.000 neue Polizeiposten geschaffen, die Kriminalität sei zurückgegangen.

„Die Wahl ist auch ein Referendum über Europa“.

Le Pen betonte, sie wolle Islamismus bekämpfen und radikale Moscheen schließen, aber keinen Krieg gegen die Religion der Muslime führen. Sie plane ein Referendum zum Thema Immigration. Asylbewerber sollten zudem ihren Antrag im Ausland und nicht in Frankreich stellen.

Macron erwiderte, wenn die Verschleierung in der Öffentlichkeit verboten werde, wie sie es vorhabe, werde es zum Bürgerkrieg kommen. Das sei keine angebrachte Maßnahme gegen radikalen Islamismus. Er schlug zum Thema Immigration eine Schengenreform vor und eine bessere Sicherung der Außengrenzen Europas.

Abschließend sagte Macron zu Le Pen: „Ich bekämpfe Ihre Ideen und Ihre Partei.“ Man habe Differenzen: „Die Wahl ist auch ein Referendum über Europa“. Le Pen betonte: „Ich will mich ans französische Volk wenden.“ Es habe in fünf Jahren gelitten und Freiheitseinschränkungen erlebt. Sie wolle das Sozialsystem, die „Seele Frankreichs“, die Werte und Sprache verteidigen.

