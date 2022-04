Frankreich „Der Brexit schien auch unmöglich“: Macron warnt kurz vor der Präsidentschaftswahl vor einem Sieg der Rechtsaußen-Konkurrenz

Nanterre, Stiring-Wendel

Bei der Laola-Welle muss auch der französische Premierminister mitmachen: Jean Castex, 56, beugt sich nach vorne und schleudert die Arme in die Luft. Überwacht wird die Übung von einem Animateur, der die Stimmung anheizt beim Wahlkampfevent von Emmanuel Macron, Präsident der Republik und damit sozusagen der Vorgesetzte von Castex.

Großformatig übertragen wird der Laola-Start durch Macrons Regierungschef auf dem Videowürfel, der vom Dach der Arena La Défense baumelt, der nach eigenen Angaben größten Veranstaltungshalle Europas. Etwa 30.000 Anhänger von Macron, Mitglieder seiner Partei La République En Marche sowie andere Verbündete rechts und links der politische Mitte in Frankreich haben sich hier am Samstag versammelt.

Draußen ragen im Geschäftsviertel vor den Toren von Paris die Bürotürme in den grauen Himmel. Drinnen schießen auf der Bühne Pyro-Fontänen in Höhe, als sich Macron den Weg durch die jubelnde Menge bahnt. Die Atmosphäre liegt irgendwo zwischen Parteitag, Großraumdiskothek und Boxkampf in Las Vegas.

Nicht nur ist es Macrons erster großer Wahlkampfauftritt, es ist auch die einzige Massenkundgebung des Präsidenten vor der ersten Wahlrunde am kommenden Sonntag. Und offensichtlich will er diese Gelegenheit nutzen, um Begeisterung für seine Wiederwahl zu wecken. Denn Macron hat sich wegen des Kriegs in der Ukraine in den vergangen Wochen auf die Rolle des Staatschefs konzentriert, für die Kampagne blieb wenig Zeit.

Die wachsende Unterstützung für die Rechtspopulistin Marine Le Pen bereiten dem Präsidenten und seinem Team aber Sorgen. Eine zweite Amtszeit von Macron scheint weniger ausgemacht als noch vor einigen Wochen.

Macron warnt vor den „Kräften der Spaltung“

Die entscheidende Frage bei der ersten Runde am 10. April und der Stichwahl zwei Wochen später sei „simpel“, sagt Macron. „Es geht um den Kampf zwischen Fortschritt und Abschottung, den Kampf zwischen Patriotismus und Europa gegen die Nationalisten.“ Der Präsident nennt seine Gegner nicht beim Namen, warnt aber vor den „Kräften der Spaltung“.

Deren Sieg bei der Präsidentschaftswahl sei keineswegs unmöglich, sagte er – und führt das Beispiel des Brexit an, mit dem auch niemand gerechnet habe. Macron richtet sich dabei insbesondere an das Mitte-Links-Lager, das zunehmend an dem linksliberalen Etikett zweifelt, das er sich 2017 angeheftet hatte.

Als Risikofaktor sieht man in Macrons Team vor allem eine niedrige Wahlbeteiligung. Bei den Regionalwahlen im vergangene Sommer ging nur rund ein Drittel der Stimmberechtigten an die Urnen. Auch wenn das kein Vergleichsmaßstab für eine Präsidentschaftswahl in Frankreich ist, so könnten am Ende doch zu viele potenzielle Macron-Wähler zuhause bleiben – entweder aus Siegesgewissheit, oder aus einer Mischung aus Desinteresse und Desillusionierung.

Der Präsident hat den Wahlkampf lange zumindest öffentlich ausgeblendet, obwohl eigentlich niemand an seinen Ambitionen auf eine weitere Amtszeit zweifelte. Erst kurz vor Ende der Bewerbungsfrist Anfang März machte er seine Kandidatur offiziell. Macron begründete seine Zurückhaltung damit, dass er als Staatschef voll und ganz wegen des Kriegs in der Ukraine und den Folgen für Frankreich und Europa gefordert sei.

Anfangs profitierte Macron in den Umfragen auch von dem Status des Krisenmanagers. Doch kurz vor der Wahl sehen Meinungsforscher eine neue Dynamik. Wenn Macron seine Anhänger vor einer möglicher Niederlage warnt, ist das mehr als nur Angstmacherei.

Das Frankreich, das den Präsidenten am Samstag in der Arena La Défense mit einer Laola-Welle begrüßt, zeigt nur einen Ausschnitt der Gesellschaft. In seiner Amtszeit gingen Hunderttausende gegen Macron auf die Straße, bei der Gelbwestenbewegung gegen teure Spritpreise oder bei Demonstrationen gegen die Corona-Regeln.

Gegner kritisieren Macron als „Präsident der Reichen und Anwalt der globalisierten Eliten“

Le Pen und der Rechtsnationalist Éric Zemmour würden den aktuellen Umfragen zufolge in der ersten Runde zusammengerechnet mehr Stimmen als Macron erhalten. Rückenwind hat demnach auch der Kandidat Jean-Luc Mélenchon mit seinem linksnationalen Programm.

Macrons Gegner halten dessen proeuropäische Haltung für das Ende der französischen Nation, seine Einwanderungspolitik bisweilen für kulturellen Selbstmord. Seine Reformideen für Wirtschaft und Sozialsysteme, etwa Steuersenkungen oder eine Anhebung des Renteneintrittsalters, sind für sie neoliberale Ideologie. Macron, Präsident der Reichen und Anwalt der globalisierten Eliten – dieses Motiv existiert in verschiedenen Ausprägungen am rechten wie am linken Rand.

Befeuert wird diese Wahrnehmung in der Schlussphase des Wahlkampfes noch durch einen Untersuchungsbericht des Senats: Das Oberhaus des französischen Parlament kritisierte den zunehmenden Einsatz von externem Sachverstand durch die Regierung. Die staatlichen Ausgaben für Beratungsfirmen schnellten demnach unter Macron in die Höhe. Profitiert habe vor allem das US-Unternehmen McKinsey, das in den vergangenen zehn Jahre zugleich Wege gefunden habe, keine Steuern in Frankreich zu zahlen.

Le Pen spielt die Kontroverse um die Beratungsfirmen in die Karten: „Wer regiert wirklich in Frankreich?“, raunt die Kandidatin des Rassemblement National in Stiring-Wendel. Die Kleinstadt liegt direkt hinter der deutsch-französischen Grenze bei Saarbrücken in einer früheren Bergbauregion, die mit dem Strukturwandel zu kämpfen hat.

Beim Auftritt von Le Pen am Freitagabend in einem Kulturzentrum gibt es weder Feuerwerk und noch Laola-Welle. Nach der Rede öffnet im Vorraum eine Theke, einige der Zuhörer lehnen sich mit einem Bier in der Hand an die weißen Stehtische. Die Bürotürme von La Défense sind in Stiting-Wendel weit entfernt.

Le Pen verspricht: „Ich werde die Präsidentin des Alltags sein“

Le Pen konzentriert sich in ihrer Rede auf sozialpolitische Themen wie die Sicherung der Kaufkraft in Zeiten der Inflation. „Ich werde die Präsidentin des Alltags sein“, sagt sie. Den Ukraine-Krieg blendet Le Pen komplett aus – schließlich suchte sie vor nicht allzu langer Zeit noch die Nähe des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Partei, die früher Front National hieß, tritt gemäßigter auf. Die Rechtspopulisten haben ihre Wortwahl beim Verhältnis zur EU oder beim Umgang mit Einwanderern gerade aus muslimischen Ländern abgeschwächt. Ihre Politik gründet aber weiter auf einem Kernversprechen, das die Kandidatin in Stiring-Wendel keine 500 Meter von der deutschen Grenze so formulierte: „Wir werden den Franzosen ihr Land zurückgeben – und das wird auch Zeit.“

Noch sind die Umfragen für die möglichen Duelle in der zweiten Runde wenig verlässlich. Doch der Abstand zwischen Macron und Le Pen, der in der Stichwahl vor fünf Jahren noch mehr als 30 Prozentpunkte betrug, schmilzt offenbar spürbar. Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Erhebung für die Zeitung „Le Parisien“ und den Radiosender „France Info“ sah Macron nur noch bei 53 Prozent und Le Pen bei 47 Prozent.

Der Präsident greift nun auch verstärkt das Kaufkraft-Thema auf: Macron erinnert am Samstag bei seiner Kundgebung daran, dass seine Regierung bereits mehr als 20 Milliarden Euro für die Deckelung der Gas- und Strompreise ausgegeben habe. Außerdem habe er Beschäftigten ermöglicht, von ihren Unternehmen eine steuer-und abgabenfreie Kaufkraftprämie zu erhalten. Die Obergrenze für diese Prämie werde er im Fall seiner Wiederwahl auf bis zu 6000 Euro verdreifachen.

