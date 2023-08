 Frankreich: Die heimliche Fast-Food-Nation Europas

Das Land steht traditionell für Haute Cuisine, doch die Franzosen bevorzugen zunehmend Schnellrestaurants. Amerikanische Fast-Food-Ketten planen weitere große Investitionen.

Frankreich ist noch vor Deutschland und Großbritannien der wichtigste europäische Markt für die Fast-Food-Kette. (Foto: Reuters) McDonald’s-Filiale in Paris

Paris In der Rue de Vaugirard mitten im gutbürgerlichen 15. Arrondissement von Paris verspeisten Gäste der Taverne Alsacienne einst traditionelle Gerichte aus dem Elsass. Das belegt eine Speisekarte aus den 1970er-Jahren, die Frankreichs Nationalbibliothek aufbewahrt. Auf dem Menü standen damals Forelle nach Müllerin-Art und Hähnchen in Rieslingsoße.

Doch die Zeiten der Taverne Alsacienne sind längst vorbei. Zuletzt beherbergte das im Art-déco-Stil errichtete Gebäude ein Steakhouse. Auch das ist mittlerweile geschlossen, an der Fassade prangt in englischer Sprache aber noch der Schriftzug „Beef, Burger & Beer“.

Aber was nun folgen soll, überschreitet für so manche Anwohner offenbar die Grenze des Zumutbaren: ein Burger King. „Die Zukunft unseres Viertels steht auf dem Spiel“, schreiben besorgte Bürger in einer Petition. Pariser Lokalpolitiker signalisierten Unterstützung für den kulinarischen Kulturkampf.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen