Frankreich Frankreich bekommt zum zweiten Mal eine Premierministerin – Macron ernennt Élisabeth Borne

Paris Frankreich bekommt zum zweiten Mal in der Geschichte eine Premierministerin: Präsident Emmanuel Macron ernannte am Montagabend im Zuge einer Regierungsumbildung nach seiner Wiederwahl die bisherige Arbeitsministerin Élisabeth Borne. Borne sei mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden, teilte der Élysée-Palast mit.

Mit dem Wechsel an der Spitze seiner Regierung hofft Macron auf frischen Wind für die Parlamentswahlen im Juni, wo er mit seinem Mitte-Bündnis eine Mehrheit erreichen muss, um seine Agenda in der zweiten Amtszeit umzusetzen. Es ist das zweite Mal, dass Frankreich eine Premierministerin bekommt – nach Édith Cresson, die Anfang der 1990er-Jahre unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand nur für wenige Monate amtierte.

Zuvor hatte Macrons bisheriger Premierminister Jean Castex den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Dieser formale Schritt war seit Tagen erwartet worden. Macron dankte Castex, der seit Juli 2020 die französische Regierung geführt hatte. „Während fast zwei Jahren hat er mit Leidenschaft und Engagement im Dienste Frankreichs gehandelt“, schrieb der Präsident auf Twitter.

Borne stand lange den Sozialisten nahe, ehe sie sich der neuen Partei „La République en Marche“ („Die Republik in Bewegung“) von Macron anschloss. Unter dem Präsidenten war die 61-Jährige zunächst für das Verkehrsressort zuständig, dann als Umweltministerin und schließlich als Arbeitsministerin tätig. Vor ihrem Eintritt in Macrons Regierung leitete sie die öffentliche Nahverkehrsgesellschaft in Paris (RATP).

Nach ihrer Ernennung zur Premierministerin sagte Borne, dass sie dem Kampf gegen den Klimawandel eine Priorität einräumen wolle. Auf die ökologische Herausforderung müsse die Politik „schneller und stärker reagieren“. Mit Blick auf ihre Rolle als Frau an der Regierungsspitze sagte Borne, sie wolle alle Mädchen ermutigen, „bis an das Ende Eurer Träume zu gehen“.

In Frankreich hat die Umbildung der Regierung mit einem neuen Premierminister nach der Präsidentschaftswahl Tradition. Macron war im April glanzlos wiedergewählt worden. In der Stichwahl siegte er wie schon 2017 gegen die Rechtsnationalistin Marine Le Pen, die in diesem Jahr so viele Stimmen wie nie zuvor erhielt.

Auch der linke Rand in Frankreich erstarkt: Dort hat der linkspopulistische EU-Kritiker Jean-Luc Mélenchon mit moderaten Sozialisten und Grünen eine neue Allianz geschmiedet, die Macron bei den Parlamentswahlen gefährlich werden könnte. Mélenchon hatte bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl 22 Prozent geholt und damit im vergangenen Monat nur knapp hinter Le Pen den Einzug in die Stichwahl gegen Macron verpasst.

In den Reihen von Sozialisten und Grünen gab es auch deutliche Kritik an dem Zusammenschluss mit Mélenchons Linksaußen-Partei „La France Insoumise“ („Unbeugsames Frankreich“) für die Parlamentswahl. Mit der Nominierung von Borne sendet Macron nun ein Zeichen an Wähler der linken Mitte, von denen bei der Präsidentschaftswahl viele nur widerwillig für ihn gestimmt hatten, um einen Sieg von Le Pen in der zweiten Runde zu verhindern.

Die Allianz des linkspopulistischen EU-Kritikers könnte der Präsidentenpartei bei den Wahlen gefährlich werden. (Foto: Reuters) Jean-Luc Mélenchon

Der Ausgang der Parlamentswahl ist für Macron von großer Bedeutung. Ohne eigene Mehrheit in der Nationalversammlung würde der Einfluss des Präsidenten schrumpfen: Macron müsste dann bei der Gesetzgebung die politischen Gegner einbinden. Zudem müsste er in diesem Fall erneut die Regierung umbilden.

Der Premierminister käme dann wahrscheinlich aus einem anderen politischen Lager und wäre innenpolitisch der Gegenspieler des Präsidenten. „Cohabitation“ heißt dieser Zustand, eine Art große Zwangskoalition, die es bisher dreimal in der 1958 gegründeten Fünften Republik gab.

Die französische Parlamentswahl findet wie die Präsidentschaftswahl in zwei Runden statt: Wenn im ersten Durchgang am 12. Juni in den Wahlkreisen keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit bekommt, kommt es eine Woche später zu einer zweiten Abstimmung. Der Unterschied zur Präsidentschaftswahl: Nicht nur die beiden Bestplatzierten qualifizieren sich, sondern alle Kandidaten, die mindestens 12,5 Prozent der Stimmen der eingeschriebenen Wähler erhalten haben. Im zweiten Durchgang reicht dann eine relative Mehrheit.

