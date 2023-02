Frankreich Französische Premierministerin ist Macrons „Schutzschild“

Die Rentenreform ist das ehrgeizigste Projekt von Präsident Emmanuel Macron. Allerdings schiebt er seine Premierministerin bei der Diskussion über das Thema vor.

Borne kommt von den Sozialisten und muss eine Reform durchsetzen, die von den Linken kritisiert wird. (Foto: via REUTERS) Elisabeth Borne

Paris Elisabeth Borne lässt sich nicht erschüttern, sie wirkt in Interviews nüchtern und ruhig. Dabei verteidigt die 61-jährige Premierministerin seit Wochen die umstrittene Rentenreform, über die derzeit im Parlament in Frankreich debattiert wird.

Die Reform ist das ehrgeizigste Projekt von Präsident Emmanuel Macron, dabei geht es um sein politisches Erbe. Das Thema ist allerdings sozial heikel und wird viel kritisiert. Macron schiebt Borne bei der Diskussion darüber vor.

Die erste Debattenrunde in der Nationalversammlung, die in der Nacht zu Samstag zu Ende ging, begleitete Borne mit zahlreichen Interviews. Nun kommt das Projekt in den Senat; bis zum Sommer soll es verabschiedet sein.

Die Machtaufteilung ist in Frankreich geregelt, der Premierminister oder die Premierministerin kümmert sich um die Innenpolitik, der Präsident um Auslandsthemen. Früher ging Macron alle Bereiche an, nun teilt er sich die Aufgaben mit Borne. Frankreichs Medien bezeichnen sie als Macrons „Schutzschild“.