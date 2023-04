Frankreich Fünf Verletzte bei Gebäudeeinsturz in Marseille

Eine Explosion war wohl der Auslöser für den Einsturz. Auch Teile der Nachbarhäuser stürzten ein.

Laut Bürgermeister Benoît Payan könnten sich noch Menschen unter den Trümmern befinden. (Foto: dpa) Stadtzentrum von Marseille

Marseille Beim Einsturz eines Gebäudes in der Marseiller Innenstadt sind in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Unter den Trümmern könnten sich noch lebende Menschen, aber auch Todesopfer befinden, sagte Marseilles Bürgermeister Benoît Payan am Sonntagmorgen. Unter den Trümmern sei ein Feuer entfacht.

Dies erschwere die Rettungsarbeiten. Noch wisse man nicht genau, was geschehen sei, aber es habe wohl eine Explosion gegeben, sagte Payan.

In der Nacht war in der Rue Tivoli im fünften Marseiller Arrondissement ein Haus eingestürzt. Berichten zufolge stürzten auch Teile benachbarter Häuser ein. Nach Informationen der Feuerwehr wurden etwa 80 Menschen in Sicherheit gebracht.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, er denke an alle Betroffenen und deren Angehörige. Innenminister Gérald Darmanin drückte seine Unterstützung für die Einsatzkräfte aus. Er wird im Tagesverlauf in der südfranzösischen Hafenstadt erwartet, wie Premierministerin Élisabeth Borne auf Twitter mitteilte.