Frankreich Linksbündnis will bei Parlamentswahlen am Sonntag Mehrheit holen – Macron unter Druck

Wenn der französische Präsidenten die absolute Mehrheit im Parlament verliert, muss er einen Premierminister aus der Opposition benennen. Für seine Politik könnte das fatale Folgen haben.

Frankreichs Präsident wird dieses Mal von links unter Druck gesetzt. (Foto: Reuters) Emmanuel Macron

Paris Erst im April wurde Emmanuel Macron zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Doch schon am heutigen Sonntag steht er unter Druck: Macron muss bei den Parlamentswahlen seine Mehrheit verteidigen. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon versucht dem Präsidenten diese streitig zu machen und sieht sich selbst als neuen Premierminister.

Die Wahl ist wichtig für die Zukunft Frankreichs, aber auch für die Europas. Dem Antikapitalisten Mélenchon ist es gelungen, ein Bündnis mit Sozialisten, Grünen und Kommunisten zu bilden. Dieses könnte Macrons politische Pläne vereiteln. Bei den Präsidentschaftswahlen hatte Macron noch die EU-feindliche Rechtsextreme Marine Le Pen als Konkurrentin. Nun greift das Linksbündnis ihn an.

Gewählt wird nach dem Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen an diesem Sonntag und eine Woche später, am 19. Juni. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen je nach Region um 18 oder 19 Uhr, in den großen Städten um 20 Uhr.