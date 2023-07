Frankreich Macron erwägt Blockade sozialer Netzwerke bei weiteren Unruhen

Der französische Präsident macht auch die sozialen Medien für die Krawalle verantwortlich. Sollte sich die Lage nicht beruhigen, will er den Zugriff beschränken.

Macron sieht auch die sozialen Medien für die Eskalation der Proteste verantwortlich. (Foto: dpa) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Paris Im Kampf gegen weitere Unruhen in Frankreich zieht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch eine Blockade von Online-Medien in Betracht. Man müsse über die Nutzung sozialer Netzwerke durch die protestierenden Jugendlichen und mögliche Verbote nachdenken, sagte Macron bei einem Treffen mit Bürgermeistern am Dienstag in Paris, berichtete der Sender BFMTV.

„Und wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, muss man sich vielleicht in die Lage versetzen, sie zu regulieren oder abzuschalten. Das sollte man auf keinen Fall im Eifer des Gefechts tun, und ich bin froh, dass wir das nicht tun mussten.“