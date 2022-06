 Frankreich: Macron fordert nach Verlust der Parlamentsmehrheit Opposition zu Kompromissbereitschaft auf

Paris Fast drei Tage war Emmanuel Macron nach der Schlappe bei den Parlamentswahlen in Frankreich abgetaucht. Am Mittwochabend äußerte sich der Präsident aber erstmals öffentlich zum Verlust der Mehrheit seines Mitte-Bündnisses in der Nationalversammlung. Macron forderte die Opposition in einer Fernsehansprache zu Kompromissbereitschaft auf, von einer stabilen Regierung ist das Land aber noch immer weit entfernt.

„In den kommenden Tagen müssen die Verantwortung und die Kooperation geklärt werden, die die verschiedenen Formationen in der Nationalversammlung beizutragen bereit sind“, sagte Macron in der achtminütigen Ansprache. Der Präsident zeigte sich offen für eine feste Koalition, aber auch für wechselnde Mehrheiten je nach Gesetzesvorhaben.

Zugleich erinnerte er daran, dass ihn die Franzosen im April für eine zweite Amtszeit wiedergewählt und dabei für ein „klares Projekt“ gestimmt hätten. Macron machte dabei deutlich, dass er nicht zu viele Abstriche an seinem politischen Programm hinnehmen werde.

Koalitionen sind im politischen System von Frankreich eigentlich nicht vorgesehen. Macron sagte, dass „in den meisten westlichen Demokratien keine politische Kraft alleine die Gesetze machen kann“. Nun müssten auch die Parteien in Frankreich „gemeinsam lernen, anders zu regieren und Gesetze zu erlassen“.

Macron muss sich um die Unterstützung aus anderen politischen Lagern bemühen, weil sein Mitte-Bündnis nach der Parlamentswahl am Sonntag nur noch eine relative Mehrheit von 245 der 577 Abgeordneten in der Nationalversammlung stellt. Stärkste Oppositionskraft wurde laut vorläufigem amtlichen Endergebnis mit 131 Sitzen die vom antikapitalistischen EU-Kritiker Jean-Luc Mélenchon geformte neue Linksallianz. Auch Sozialisten und Grüne hatten sich der „Neuen sozialen und ökologischen Volksunion“ (Nupes) angeschlossen.

Die größten Zugewinne verbuchte der Rassemblement National von Marine Le Pen. Die Rechtsaußen-Partei stellt künftig 89 Abgeordnete – elfmal so viele wie bisher. Die konservativ-bürgerlichen Republikaner, bisher die Oppositionsführer, sackten auf 61 Sitze ab. Rund 50 Sitze entfielen auf Abgeordnete verschiedener kleiner Parteien.

Am Dienstag und Mittwoch hatte Macron Vertreter aller maßgeblichen politischen Kräfte der neu gewählten Nationalversammlung im Élysée-Palast empfangen – darunter auch Le Pen. Die meisten der Gesprächspartner hätten eine „Regierung der nationalen Einheit“ ausgeschlossen, sagte der Präsident.

„Und diese ist in meinen Augen gegenwärtig auch nicht gerechtfertigt.“ Macron zeigte sich überzeugt, dass es möglich sei, „in diesem bedeutenden Augenblick eine größere und klarere Mehrheit zu finden, um zu handeln“.

Derzeit ist jedoch unwahrscheinlich, dass Macron einen Koalitionspartner findet. Die Republikaner, die als mögliche feste Mehrheitsbeschaffer für das Mitte-Bündnis des Präsidenten gehandelt worden waren, wollen in der Opposition bleiben. „Wir werden uns nicht auf etwas einlassen, was ein Verrat an unseren Wählern wäre“, sagte Parteichef Christian Jacob.

Macron wird sich in den kommenden Tagen wegen eng getakteter internationaler Verpflichtungen nur begrenzt in die Mission Mehrheitssicherung einbringen können. Am Donnerstag und Freitag steht der Europäische Rat in Brüssel an, in der kommenden Woche reist Macron zunächst zum G7-Gipfel in Elmau und dann zum Nato-Gipfel nach Madrid.

Die Reaktionen auf Macrons Ansprache am Mittwochabend waren ablehnend. Mélenchon warf dem Präsidenten vor, die politische Realität zu ignorieren. Macron habe im April kein „klares Mandat“ erhalten, sondern sei nur deshalb wiedergewählt worden, weil eine Mehrheit der Franzosen Le Pen an der Staatsspitze verhindern wollte. Die Linksallianz hat angekündigt, Anfang Juli ein Misstrauensvotum gegen die Regierung ins Parlament einzubringen.

