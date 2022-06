Frankreich Macron fordert nach Verlust der Parlamentsmehrheit Opposition zur Kompromissbereitschaft auf

Emmanuel Macron nimmt nach seiner Schlappe bei den Parlamentswahlen die Opposition in die Pflicht. Eine „Regierung der nationalen Einheit“ lehnt der Präsident aber ab.

Der französische Präsident braucht Unterstützung aus anderen politischen Lagern. (Foto: IMAGO/PanoramiC) Emmanuel Macron

Paris Fast drei Tage war Emmanuel Macron nach der Schlappe bei den Parlamentswahlen in Frankreich abgetaucht. Am Mittwochabend äußerte sich der Präsident aber erstmals öffentlich zum Verlust der Mehrheit seines Mitte-Bündnisses in der Nationalversammlung. Macron forderte die Opposition in einer Fernsehansprache zur Kompromissbereitschaft auf, von einer stabilen Regierung ist das Land aber noch immer weit entfernt.

„In den kommenden Tagen müssen die Verantwortung und die Kooperation geklärt werden, die die verschiedenen Formationen in der Nationalversammlung beizutragen bereit sind“, sagte Macron in der achtminütigen Ansprache. Der Präsident zeigte sich offen für eine feste Koalition, aber auch für wechselnde Mehrheiten je nach Gesetzesvorhaben.

Zugleich erinnerte er daran, dass ihn die Franzosen im April für eine zweite Amtszeit wiedergewählt und dabei für ein „klares Projekt“ gestimmt hätten. Macron machte auch deutlich, dass er nicht zu viele Abstriche an seinem politischen Programm hinnehmen werde.

Koalitionspartner oder wechselnde Mehrheiten