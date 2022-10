Frankreich Macron kämpft mit dem Parlament um seinen Krisenhaushalt – und hat einen entscheidenden Joker

Frankreichs Präsident dürfte das Haushaltsgesetz 2023 am Parlament vorbei tricksen. Nach dem Verlust der Mehrheit kommt er in der neuen politischen Realität an.

Der geplante Haushalt des französischen Präsidenten steht in der Kritik. (Foto: Reuters) Emmanuel Macron

Paris Seit diesem Montag debattiert die Nationalversammlung in Paris den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hat ein Krisenbudget mit Milliardenhilfen gegen die hohen Energiepreise vorgelegt, das für die Sanierung der französischen Staatsfinanzen keinen Raum lässt.

Der Widerstand der Opposition ist groß – und Macron hat seit der Schlappe seines Mitte-Bündnisses bei den Parlamentswahlen im Juni keine eigene Mehrheit mehr in der Nationalversammlung. Um sein Haushaltsgesetz dennoch durchzubekommen, dürfte er zu einem außerordentlichen Mittel greifen: eine Klausel in der französischen Verfassung, die dem Präsidenten erlaubt, das Budget auch ohne parlamentarische Zustimmung in Kraft zu setzen.

In Paris wird spekuliert, dass die Regierung schon Ende dieser Woche die erste Lesung im Parlament abwürgen und den Verfassungsartikel 49.3 ziehen könnte. Haushaltsminister Gabriel Attal wich der Frage am Montag aus. „Wir werden sehen, wie die Debatten ablaufen“, sagte er dem Radiosender France Inter.