Frankreich Macron verbietet Vermietung schlecht gedämmter Häuser

Die französische Regierung löst mit ihrer Klimapolitik Empörung aus. Die Situation auf dem Mietmarkt spitzt sich zu, Preise für Altbauten fallen.

Frankreichs Regierung hat strenge Regelungen für die Vermietung von Wohnungen eingeführt. (Foto: IMAGO/ABACAPRESS) Der französische Präsident Emmanuel Macron

Paris Alte Häuser sind Energiefresser – die Europäische Union will das ändern und dafür sorgen, dass Gebäude klimafreundlicher werden. Doch die Mitgliedsländer gehen unterschiedliche Wege. In Deutschland etwa sorgte das Heizungsgesetz für viele Ärger, Debatten und Ängste bei den Menschen.

Doch das ist nichts gegen die Verwerfungen, die der Klimaschutz nun im deutschen Nachbarland Frankreich auslöst. Während die EU noch Pflichten zur energetischen Modernisierung plant, ist die französische Regierung vorgeprescht – mit einem Verbot, Wohnungen mit der schlechtesten Energieklasse zu vermieten.

Vor allem die betroffenen Immobilienbesitzer sind erbost, aber auch Mieter gehen auf die Barrikaden. Denn der Wohnungsmarkt ist in den großen Städten noch angespannter als in deutschen Ballungsräumen. Durch die Vorgaben dürfte sich die Situation weiter verschärfen, besonders in der französischen Hauptstadt.

Die Regierung ihrerseits will an ihrem Plan festhalten und verweist auf Statistiken, wonach das Wohnen für ein Viertel des CO2-Ausstoßes in Frankreich verantwortlich ist.