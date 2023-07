 Frankreich: Macron verschiebt wegen Krawallen Staatsbesuch in Deutschland

Eigentlich sollte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an diesem Sonntag zum Staatsbesuch nach Deutschland kommen. Nun hat er darum gebeten, den Besuch zu verschieben.

Frankreichs Präsident sagt den Staatsbesuch in Deutschland ab. (Foto: IMAGO/Xinhua) Emmanuel Macron

Berlin, Paris Wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich kommt Präsident Emmanuel Macron nicht wie geplant an diesem Sonntag zum Staatsbesuch nach Deutschland. Macron habe darum gebeten, den Besuch zu verschieben, teilte am Samstag das Bundespräsidialamt in Berlin mit.

