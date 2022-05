Frankreich Macrons Deutschlandkenner bleibt im Amt: Finanzminister Le Maire will mit Berlin Inflation bekämpfen

Paris Die Bundesregierung behält einen ihrer wichtigsten Ansprechpartner in Paris: Der Deutschlandkenner Bruno Le Maire führt auch nach der Umbildung der Regierung von Frankeichs Präsident Emmanuel Macron das Superministerium für Finanzen und Wirtschaft. Nach seiner Bestätigung in dem mächtigen Amt sagte Le Maire dem Handelsblatt, dass er den Kampf gegen den starken Anstieg der Verbraucherpreise gemeinsam mit Berlin zur Priorität machen wolle.

„Die deutsch-französischen Beziehungen sind in diesen neuen wirtschaftlichen Zeiten, die von einer erhöhten Inflation geprägt sind, notwendiger denn je“, sagte er. Mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wolle er eine „klare ökonomische Strategie“ entwickeln, um die Folgen der Teuerung in der Europäischen Union abzufedern.

In Le Maires Umfeld ist die Sorge zu vernehmen, dass unkoordinierte nationale Maßnahmen den Kampf gegen die Inflation in der Währungsunion hemmen könnten. Eine bessere Abstimmung in Europa sei dringend erforderlich – vor allem bei dem Bemühen, die wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine stark gestiegenen Energiepreise zu senken.

Gesetz zum Schutz der Kaufkraft in Frankreich geplant

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Frankreich hat bereits im vergangenen Herbst eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Anstieg der Lebenshaltungskosten zu bremsen. Dazu zählen die Deckelung von Gas- und Strompreisen sowie ein Tankrabatt. Am Samstag kündigte Le Maire in einer Rede an, umgehend mit der Arbeit an einem Gesetz zur Stärkung der Kaufkraft der Franzosen zu beginnen, das Macron für den Sommer in Aussicht gestellt hat.

Die neue französische Premierministerin Elisabeth Borne versprach in einem Fernsehinterview am Wochenende: „Wir werden die Kaufkraft der Franzosen weiter schützen.“ Das geplante Gesetz sehe Lebensmittelschecks für Geringverdiener vor, Renten und Sozialhilfe würden erhöht. Zudem soll die Möglichkeit für Unternehmen ausgeweitet werden, steuerfreie Prämien an ihre Mitarbeiter zu zahlen.

Macron hatte Borne Anfang der vergangenen Woche zur Premierministerin gemacht. Am Freitag stellte sie dann das Kabinett vor, mit dem der Ende April wiedergewählte Präsident in seine zweite Amtszeit gehen will. Die neue Regierungsmannschaft steht aber unter dem Vorbehalt, dass Macrons Mitte-Bündnis bei den Parlamentswahlen in drei Wochen seine Mehrheit in der Nationalversammlung verteidigen kann.

Kontinuität nach Regierungsumbildung in Paris

Der Präsident setzt in mehreren Schlüsselressorts auf Kontinuität: Neben Le Maire bleiben auch Innenminister Gérald Darmanin und Justizminister Éric Dupond-Moretti im Amt. Einen Wechsel gibt es im Außenministerium: Dort folgt Catherine Colonna, bisherige französische Botschafterin in London und frühere Europaministerin, auf Jean-Yves Le Drian.

Neuer Verteidigungsminister wird Sébastien Lecornu, bisher Minister für die Überseegebiete. Insgesamt besteht die französische Regierung künftig aus 17 Ministerien, von denen acht von einer Frau geführt werden. Am Montag kommt das neue Kabinett in Paris zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Aus deutscher Sicht ist vor allem der Verbleib von Le Maire an der Spitze des Finanz- und Wirtschaftsressorts bedeutend. Der 53-Jährige, der fließend Deutsch spricht, pflegt einen engen Kontakt mit Lindner und Habeck, die sich in Berlin den Zuständigkeitsbereich seines Pariser Ministeriums teilen.

Auch zu Kanzler Olaf Scholz (SPD), mit dem er während dessen Zeit als Bundesfinanzminister der Großen Koalition zusammenarbeitete, hat er einen guten Draht. Gemeinsam trieben sie damals die Idee einer weltweiten Mindeststeuer für Konzerne voran und bereiteten dann die historische Entscheidung vor, in der EU zum ersten Mal gemeinsame Schulden aufzunehmen, um in der Pandemie die Wirtschaft in den Mitgliedstaaten mit einem 750 Milliarden Euro schweren Fonds anzukurbeln.

Le Maire macht sich für eine Reform der europäischen Schuldenregeln stark. Zugleich versichert der Minister immer wieder, dass er für eine solide Finanzpolitik in Frankreich stehe. Bevor die Pandemie die Staatsausgaben in die Höhe trieb, brachte er das französische Haushaltsdefizit kurzzeitig wieder unter die Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Bekenntnis zu solider Haushaltspolitik

In seiner ersten Rede nach der Bestätigung im Amt sagte Le Maire am Samstag, dass die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben zur „politischen DNA“ von Macrons Bündnis gehöre. Die Milliardenausgaben in der Coronazeit seien aber notwendig, denn sie hätten eine Welle von Firmenpleiten und Arbeitslosigkeit verhindert, die für das Land noch teurer gewesen wäre. Auch zum Schutz der Bürger vor der Inflation müsse der Staat Geld in die Hand nehmen. Dennoch stehe die Regierung in Paris weiter „zu der Verpflichtung, die öffentlichen Schulden und das Haushaltsdefizit zu senken“.

Keinen Hehl macht der Minister daraus, dass er die deutsche Energiepolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte für einen Fehler hält. Schon vor der Ukrainekrise kritisierte er die Abhängigkeit der Bundesrepublik von russischem Gas. Den französischen Weg, eine Mischung aus Atomkraft und dem Ausbau erneuerbarer Energien, hält er für überlegen.

Den deutsch-französischen Gegensatz bei der Kernenergie versucht Le Maire allerdings so weit wie möglich auszuklammern. Stattdessen will er sich auf gemeinsame Projekte für europäische Unabhängigkeit im Energiesektor und den Kampf gegen den Klimawandel konzentrieren, etwa die Schaffung von Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff.

In den kommenden Jahren wolle er aus seinem Ressort ein „Modellministerium des ökologischen Wandels“ machen, sagte er. Alle politischen Entscheidungen würden sich an diesem Ziel orientieren – von der Dekarbonisierung der Industrie bis zum „grünen Budget“ mit Investitionen in den Klimaschutz.

Mehr: Lindner sieht in Inflation „enorme Gefahr“