 Frankreich: Macrons Regierung übersteht Misstrauensvotum – doch die Proteste gegen die Rentenreform halten an

Die Regierung in Paris hat die Rentenreform ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchgedrückt. Die Opposition ist mit ihrem Misstrauensantrag gescheitert. Doch das Ringen geht weiter.

Wenn Macron beide Misstrauensvotums übersteht, kann er seine umstrittene Rentenreform umsetzen. (Foto: via REUTERS) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Paris Am Ende waren es neun Stimmen, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Rentenreform vorerst gerettet haben. Die Nationalversammlung in Paris lehnte einen Misstrauensantrag gegen Macrons Regierung am Montagabend mit dieser hauchdünnen Mehrheit ab. Der Widerstand gegen das Rentengesetz ist damit aber noch nicht gebrochen.

Die Gewerkschaften haben für Donnerstag zu einem weiteren landesweiten Protesttag aufgerufen. Und schon direkt nach dem gescheiterten Votum in der Nationalversammlung gingen Gegner der Reform in mehreren französischen Städten auf die Straße. Die Demonstrationen schlugen teils in Gewalt um.

Die Linkspopulisten des Unbeugsamen Frankreich, die im Parlament ein Bündnis mit Sozialisten und Grünen anführen, forderten Macrons Premierministerin Élisabeth Borne angesichts des knappen Ergebnisses zum Rücktritt auf. „Die Regierung hat in den Augen der Franzosen keine Legitimität mehr“, sagte die Fraktionschefin der Unbeugsamen, Mathilde Panot.