Frankreich Marine Le Pen verliert die Wahl – und gibt trotzdem nicht auf

Die Präsidentenwahl in Frankreich ist vorbei – die Karriere der Rechtspopulistin aber noch nicht. Jetzt geht Le Pen erst einmal in die „große Wahlschlacht“ der Parlamentswahlen.

Nach der Wahlniederlage die Zähne zusammenbeißen: Die 53-Jährige will politisch nicht aufgeben. (Foto: AP) Marine Le Pen

Mit düsterer Miene schritt Marine Le Pen am Sonntagabend auf die Bühne im Jagd-Pavillon d’Armenonville im Bois de Boulogne bei Paris. Die 53-jährige Rechtspopulistin räumte ihre Wahlniederlage ein, betonte aber, sie habe dennoch ein exzellentes Resultat erzielt.

Die politische Szene will sie jedenfalls nicht verlassen. „Ich werde mein Engagement für Frankreich und die Franzosen fortsetzen“, sagte Le Pen. Ihr nächstes Ziel: Sie will für die Parlamentswahlen am 12. und 19. Juni mobilisieren, „die große Wahlschlacht der Parlamentswahlen“. Das werde schwer für Emmanuel Macron. Ihr Publikum jubelte.

Mit Le Pen erreichen die Rechtspopulisten dieses Jahr nie gesehene Höhen: Kam Le Pen 2017 in der Stichwahl noch auf 33,9 Prozent, waren es nun 41,46 Prozent. Da lag es nahe, die Niederlage zum Sieg umzuwidmen. Aufgrund ihrer Strategie der Normalisierung, ihrem Bemühen um ein gemäßigteres Image, wurde sie für mehr Französinnen und Franzosen wählbar.