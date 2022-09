Frankreich Mission Impossible: Macron läuft bei seiner Suche nach einem Reformkonsens vor die Wand

Paris Als die Franzosen Emmanuel Macron im April lustlos wiederwählten, gelobte der als abgehoben kritisierte Präsident einen neuen Politikstil. Nachdem die Wähler ihm dann zwei Monate später die Parlamentsmehrheit entzogen hatten, blieb ihm ohnehin keine andere Wahl, als auf die Opposition zuzugehen.

Nun will Macron das Land mit einer Konsensoffensive in Krisenzeiten zusammenbringen – der „Nationale Rat zur Neugründung“ droht aber zum Selbstgespräch seines Mitte-Bündnisses zu werden.

Alle Parteien der Opposition haben die Einladung ausgeschlagen, der Bogen der Ablehnung erstreckt sich vom rechtsnationalen Rassemblement National von Marine Le Pen bis zur Partei Unbeugsames Frankreich des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Auch eine Reihe von Gewerkschaften blieb der Auftaktveranstaltung des Reformrats in Marcoussis im Pariser Umland am Donnerstag fern.

Der Unternehmerverband Medef und Vertreter der Gebietskörperschaften entschieden sich hingegen für die Teilnahme.

„Die Tür steht weiter offen“, sagte Macron. Die Abwesenden könnten sich später aber nicht beschweren, dass sie nicht eingebunden worden seien. „Das ist ihre Entscheidung gewesen.“ Die Reaktionen auf Macrons Initiative zeigen erneut, wie verhärtet die Fronten in Frankreich sind. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU befindet sich in einer politischen Blockade.

Bürgerbeteiligung erwünscht

Die Idee des Präsidenten war, Vertreter aller politischen Kräfte des Landes, der Sozialpartner, der Städte und Gemeinden, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft an einen Tisch zu bringen. Die Debatte soll sich dann um „Reindustrialisierung und Vollbeschäftigung“ drehen, um die Schulen, das Gesundheitswesen, die Energiewende, die Alterung der Gesellschaft.

Am Donnerstag sagte Macron, dass angesichts der Herausforderungen des Landes „alle Akteure zusammenarbeiten“ müssten. Ziel sei es, „einen Konsens zu schaffen“. Auch die Bürger könnten sich über eine Onlineplattform an den Debatten im Reformrat beteiligen. Einzelne Ergebnisse könnten am Ende der Bevölkerung in einem Referendum vorgelegt werden. „Ich schließe nichts aus“, sagte der Staatschef.

Macron ließ die Franzosen wissen, dass er aus der Kritik an seiner Amtsführung gelernt habe. Ihm gehe es um „Transparenz“, „Offenheit“ und die „Wiederbelebung der Demokratie“.

Seine Gegner sehen die Initiative aber als Schachzug, um mit wolkigen Debatten die Entscheidungsfindung im Parlament zu umgehen, der sich der Präsident nach dem Verlust der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung stellen muss.

Mélenchon verspottete die Pläne des Präsidenten als „großes Blabla“. Der Rassemblement National sprach von einer „Betrügerei“ und einem „weiteren Dingsbums-Gremium“, an dem man sich nicht beteiligen wolle. Die konservativen Republikaner sowie Sozialisten und Grüne formulierten ihre Absage etwas höflicher, sie sind in der Ablehnung des Rates aber ebenso entschlossen.

Auch im Lager des Präsidenten stößt die Initiative nicht unbedingt auf Begeisterung. So war Macrons früherer Premierminister Édouard Philippe am Donnerstag ebenfalls abwesend – als Grund führte der Bürgermeister von Le Havre eine lange geplante Reise in die frankophone kanadische Provinz Québec an.

Brenzlige Situation im Herbst und Winter erwartet

In französischen Medien wurde das Umfeld von Philippe mit den Worten zitiert, dass dieser „absolut nicht“ vom Reformrat überzeugt sei. Philippe hatte vor einem Jahr eine eigene Partei gegründet, die zwar zum Mitte-Bündnis von Macron zählt. Doch der beliebte Politiker gilt als Rivale und möglicher Erbe des Präsidenten, wenn dieser 2027 nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wiederwahl antreten kann.

Es ist nicht das erste Mal, dass Macron versucht, mit einem nationalen Dialog aus der politischen Defensive zu kommen. Nach den Protesten der Gelbwesten, die als Bewegung gegen höhere Spritsteuern begannen und zu einem Sammelbecken für alle Unzufriedenen wurden, lud der Präsident seine Landsleute Anfang 2019 zu einer „großen nationalen Debatte“ ein.

Die Situation könnte für den Präsidenten in diesem Herbst und Winter ähnlich brenzlig werden. Mélenchon hat bereits gedroht, den Unmut über die Inflation auf die Straße zu tragen. Dabei hat Macrons Regierung großzügige Kaufkrafthilfen verabschiedet: Allein die Deckelung der Strom- und Gaspreise sowie der Tankrabatt kosteten den Staat nach Angaben des französischen Finanzministeriums bislang rund 24 Milliarden Euro. Das ist etwa ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Politischen Zündstoff birgt auch die Reform des Rentensystems, die der Präsident in den kommenden Monaten angehen möchte. Besonders umstritten ist die Frage, ob die Franzosen später in den Ruhestand gehen sollen.

Ob die Regierung ihre Pläne ohne eigene Mehrheit im Parlament durchsetzen kann, ist fraglich: Schon in seiner ersten Amtszeit hatte sich Macron an einer Rentenreform versucht. Nach massivem politischem Widerstand und monatelangen Streiks kam das Gesetz am Ende nicht.

