Frankreich Pleite bei den Parlamentswahlen: Macron auf der Suche nach der verlorenen Mehrheit

Paris Gleich nach dem Verlust seiner absoluten Mehrheit bekam der französische Präsident Emmanuel Macron einen Eindruck von dem Gegenwind, mit dem er künftig aus der Nationalversammlung rechnen muss. Die Linksallianz von Jean-Luc Mélenchon kündigte am Montag an, Anfang Juli ein Misstrauensvotum gegen Macrons Regierung zur Abstimmung zu stellen. Und Rechtsnationalistin Marine Le Pen ließ den Präsidenten wissen, er könne seine Pläne für eine Rentenreform „begraben“.

Macron muss sich fortan um Unterstützung aus anderen politischen Lagern bemühen. Doch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist bei der Opposition gering – vor allem bei den Anhängern des antikapitalistischen EU-Kritikers Mélenchon und beim Rassemblement National von Le Pen.

Viele Franzosen stimmten schon bei der Stichwahl um das Präsidentenamt im April nur widerwillig für Macron, um einen Sieg Le Pens zu verhindern. Bei den Parlamentswahlen zwei Monate später entzogen sie dem Staatschef jetzt die Grundlage für eine stabile Regierung.

Das Ergebnis vom Sonntag ist mehr als nur ein Denkzettel für Macron, der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU droht eine Zeit der innenpolitischen Blockade. „Diese Situation stellt ein Risiko für unser Land dar“, sagte Macrons Premierministerin Élisabeth Borne.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Macron empfing Borne, die erst seit Mai die Regierungsgeschäfte führt, am Montag zu einem Mittagessen im Élysée-Palast. Französischen Medienberichten zufolge waren auch François Bayrou und Édouard Philippe zugegen, zwei wichtige Verbündete im Parteienbündnis Ensemble („Zusammen“).

Öffentlich äußerte sich Macron zu der Wahlschlappe zunächst nicht. Er hatte sich in den Parlamentswahlkampf praktisch nicht eingemischt.

Die neuen Machtverhältnisse wird Macron aber nicht ignorieren können. Seine Mitte-Bündnis stellt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis nur noch eine relative Mehrheit von 245 der 577 Abgeordneten in der Nationalversammlung. Stärkste Oppositionskraft wurde mit 131 Sitzen die von Mélenchon gegründete Neue soziale und ökologische Volksunion (Nupes), der sich auch Sozialisten und Grüne angeschlossen hatten.

Allerdings zeigte das Wahlbündnis am Montag bereits erste Risse: Sozialisten, Grüne und Kommunisten wiesen den Vorschlag von Mélenchons linksnationaler Partei Unbeugsames Frankreich zurück, nun auch eine gemeinsame Fraktion im Parlament zu bilden.

Die größten Zugewinne verbuchte der Rassemblement National. Die Rechtsaußen-Partei stellt künftig 89 Abgeordnete – elfmal so viele wie bisher.

Erstmals nahm sie die für den Fraktionsstatus nötige Hürde von 15 Abgeordneten und wird damit eine wichtigere Rolle in der Parlamentsarbeit spielen, etwa bei der Besetzung von Ausschüssen. Le Pen kündigte an, sich ganz auf die Arbeit als Fraktionschefin konzentrieren zu wollen.



Minderheitsregierung gegen festes Bündnis



Die konservativ-bürgerlichen Republikaner, bisher die Oppositionsführer, sackten auf 61 Sitze ab. Nur 46 Prozent der wahlberechtigten Franzosen gaben ihre Stimme ab. Borne versicherte, daran zu arbeiten, eine Mehrheit im Parlament zu bilden. „Es gibt keine Alternative, um das Land zu führen und die notwendigen Reformen anzugehen.“

Die große Frage ist aber, ob Macrons Regierung auf wechselnde Mehrheiten für die Umsetzung ihrer Politik setzen oder sich einen festen Partner suchen wird. Auch der Chef der Republikaner, Christian Jacob, machte umgehend deutlich, dass die Partei ihre Rolle „in der Opposition“ sehe.

Ein Reservoir, aus dem Macron schöpfen könnte, stellen die rund 50 fraktionslosen Abgeordneten dar. Unter ihnen sind auch einige Politiker der linken Mitte, die sich nicht Mélenchons Allianz anschließen wollten.

Doch die Suche nach Unterstützern in der Nationalversammlung wird auf jeden Fall kompliziert. Koalitionen, die in Deutschland zur Normalität gehören, sind im politischen System Frankreichs eigentlich nicht vorgesehen.

Mit 131 Sitzen wurde die von Mélenchon gegründete Neue soziale und ökologische Volksunion (Nupes) stärkste Opposition. (Foto: dpa) Jean-Luc Mélenchon

Macron wird sich in den kommenden Tagen wegen eng getakteter internationaler Verpflichtungen allenfalls begrenzt in die Mission Mehrheitssicherung einbringen können. Ende dieser Woche steht der Europäische Rat in Brüssel an, in der kommenden Woche reist Macron zunächst zum G7-Gipfel in Elmau und dann zum Nato-Gipfel nach Madrid. Außen- und sicherheitspolitisch, so sieht es die französische Verfassung vor, wird der Präsident weiter einen großen Handlungsspielraum haben.

Die innenpolitische Agenda von Macron aber wackelt. Neben der Rentenreform betrifft dies das Gesetz zur Stärkung der Kaufkraft, das er angesichts der stark gestiegenen Verbraucherpreise für diesen Sommer versprochen hatte.

Fraglich ist, ob es Macron angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse gelingen kann, auf den Weg einer soliden Haushaltspolitik zurückzukehren, wenn er bei seiner Suche nach Mehrheiten auf das linke Lager zugehen muss. Zu den Forderungen von Mélenchons Bündnis gehört, den Mindestlohn von 1100 auf 1500 Euro zu erhöhen, das Rentenalter von 62 auf 60 Jahre zu senken und Mieten sowie Preise von wichtigen Alltagsgütern staatlich zu deckeln.



Sorge um französische Staatsfinanzen



Der linke und rechte Rand im Parlament dürfte Macron unter Druck setzen, die europäischen Haushaltsregeln zu vernachlässigen. Dabei hat die angekündigte Zinswende der Europäischen Zentralbank bereits Sorgen vor einer neuen Euro-Krise geweckt.

Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen stiegen Montag. Philippe Gudin, Europa-Chefvolkswirt bei der Bank Barclays, warnte: „Ein derart fragmentiertes Parlament wird wahrscheinlich in einer politischen Blockade mit einer viel langsameren Reform‧agenda resultieren.“

Das werde Frankreichs Stellung in Europa „und die bereits schwache Haushaltsposition des Landes“ gefährden. Mélenchons Linksbündnis hatte seinen Willen zu „europäischem Ungehorsam“ bekundet, wenn EU-Gesetze „im Widerspruch zu der vom Volk legitimierten Umsetzung unseres Programms stehen“.

Nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl hatte der als abgehoben kritisierte Macron einen „neuen Ansatz“ für seine zweite Amtszeit angekündigt und mehr Konsens beim Regierungsstil versprochen. Jetzt hat er keine andere Wahl.

Zwar ermöglicht ihm der Verfassungsartikel 49.3 unter bestimmten Voraussetzungen, Gesetze ohne parlamentarische Zustimmung zu erlassen. Nach einer Verfassungsreform 2008 kann er diesen Schachzug aber nur noch bei Haushaltsgesetzen anwenden – sowie jedes Jahr einmal für ein anderes politisches Vorhaben.

Mehr zum Thema:

Eine heikle Frage für den Élysée-Palast ist, wer künftig den Vorsitz des Haushaltsausschusses in der Nationalversammlung bekommt. Traditionell erhält die stärkste Oppositionskraft den mächtigen Posten, zuletzt waren das die Republikaner. Nun reklamieren die Linksallianz, aber auch der Rassemblement National das Amt für sich.

Damit könnten sie beträchtlichen Einfluss auf die Tagesordnung der Haushaltsgesetzgebung nehmen und geheime Dokumente anfordern. In Macrons Partei verlangen erste Abgeordnete, den Posten bei den Republikanern zu belassen. Die Verfassung legt lediglich fest, dass er an eine, nicht zwangsläufig an die größte Oppositionsfraktion geht.

In den kommenden Tagen dürfte Macron sein Kabinett umbilden: Umweltministerin Amélie de Montchalin und Gesundheitsministerin Brigitte Bourguignon, die sich um einen Sitz in der Nationalversammlung beworben hatten, konnten ihre Wahlkreise nicht gewinnen.

Der Élysée-Palast hatte vorgegeben, dass Regierungsmitglieder im Fall eines Scheiterns bei der Parlamentswahl ihre Kabinettsposten räumen müssen. Eine Reihe anderer Minister und auch Regierungschefin Borne konnten dagegen einen Sitz in der Nationalversammlung gewinnen.

Die Bundesregierung reagierte am Montag zurückhaltend auf das französische Wahlergebnis. Man wolle zunächst das amtliche Endergebnis und die Regierungsbildung abwarten, sagte ein Regierungssprecher. Die Zusammenarbeit von Macron und Scholz werde „eng, vertrauensvoll und gut“ bleiben, sowohl persönlich wie inhaltlich.

Der deutsch-französische Ministerrat, den Macron bei seinem Berlin-Besuch im Mai noch für die Zeit vor der Sommerpause in Aussicht gestellt hatte, findet aber vorerst nicht statt. Die gemeinsame Kabinettssitzung hatte die französische Seite schon vor den Parlamentswahlen auf den Herbst geschoben – als hätte Macron das Unheil für seine Regierungsmehrheit geahnt.

Mehr: Der Linke Gustavo Petro gewinnt Wahl in Kolumbien