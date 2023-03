Frankreich Präsident Macron verteidigt umstrittene Rentenreform

Der Präsident erklärt den Franzosen seine Rentenreform als schweren, aber unausweichlichen Schritt. Macron will sein Reformprogramm vorantreiben – trotz aller Proteste.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist auf dem Bildschirm zu sehen, als er während eines Fernsehinterviews aus dem Elysee-Palast in Paris spricht – und die Rentenreform verteidigt. (Foto: dpa) Ein erschöpfter Präsident

Paris Emmanuel Macron wählte einen ungewöhnlichen Rahmen für seine ersten öffentlichen Äußerungen zur umstrittenen Entscheidung, seine Rentenreform trotz massiver Proteste und ohne Votum des Parlaments durchzudrücken. Statt der üblichen Ansprache an die Nation zur besten Sendezeit am Abend erklärte sich Frankreichs Präsident in einem Fernsehinterview zur Mittagsstunde. Dort machte Macron am Mittwoch deutlich, dass er an dem Gesetz festhalten werde – und auch ohne klare Mehrheit seinen Reformkurs für das Land fortsetzen wolle.

„Glauben Sie, es macht mir Spaß, diese Reform zu machen?“, fragte der Präsident die Moderatoren der beiden großen Sender TF1 und France 2. „Nein!“ Die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre sei aber „notwendig“, damit die Rentenversicherung in einer alternden Gesellschaft finanzierbar bleibe.