 Frankreich: Premierminister Jean Castex tritt zurück

Paris Der französische Premierminister Jean Castex tritt zurück. Er habe Präsident Emmanuel Macron sein Rücktrittsgesuch übergeben, teilte Castex laut Medienberichten mit. Castex war seit knapp zwei Jahren Regierungschef in Frankreich.

Der Rücktritt der Regierung ist üblich nach einer Präsidentenwahl. Macron hatte sich im April in einer Stichwahl gegen Marine Le Pen durchgesetzt.

Über Castex' Nachfolge könnte bereits in den nächsten Stunden entschieden werden. Macron könnte zum zweiten Mal in der französischen Geschichte eine Frau zur Regierungschefin machen. Im Gespräch ist die Ernennung von Arbeitsministerin Elisabeth Borne zur Premierministerin. Frankreich hatte bisher nie ein weibliches Staatsoberhaupt und mit Edith Cresson 1991/92 nur weniger als zwölf Monate eine Regierungschefin.

Während sich in Deutschland aus der Parlamentswahl ergibt, wer von einer Mehrheit getragen die Geschicke des Landes lenkt, folgt in Frankreich die Wahl des Parlaments kurz auf die Präsidentschaftswahl. Der Präsident muss sich eine Mehrheit für seine Amtsperiode sichern, um ohne allzu große Widerstände seine Pläne umsetzen zu können. Dabei werden die 577 Abgeordneten allesamt nach dem Mehrheitswahlrecht in den Wahlkreisen bestimmt. Die Stärke und der Erfolg der Parteien in den Regionen ist bestimmend für die Parlamentsmehrheit.

Ob Macron es bei den Wahlen am 12. und 19. Juni gelingt, eine relative oder absolute Mehrheit zu erlangen, ist nach dem heftigen Gegenwind bei der Präsidentschaftswahl und angesichts des Unmuts in der Bevölkerung offen. Noch am Abend der Präsidentschaftswahl begannen die verschiedenen Strömungen mit dem Versuch einer Lagerbildung. Dabei sind die ehemals großen Volksparteien, die Sozialisten und die Republikaner, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Mehrere Parteien des linken Lagers haben sich unter Führung des bei der Präsidentschaftswahl unterlegenen Jean-Luc Mélenchon gegen den liberalen Präsidenten Macron zusammengeschlossen.

Die Parlamentsmehrheit ist für Macron so wichtig, weil das Parlament die Regierung absetzen kann. Ohne eigene Mehrheit wäre er gezwungen, einen Premier zu ernennen, der die Mehrheit des Parlaments hinter sich weiß. Erst drei Mal in der jüngeren Geschichte kam es zu einer „Kohabitation“, wie ein solches Patt in Frankreich genannt wird, zuletzt von 1997 bis 2002. Seitdem ließen die Wähler den neu gewählten Präsidenten bei der wenige Wochen später stattfindenden Abstimmung nicht ohne Parlamentsmehrheit.

Mit der Zersplitterung der Parteienlandschaft gibt es deswegen in Frankreich auch nach dieser Präsidentschaftswahl wieder den Ruf nach einer Reform des demokratischen Systems. Dabei geht es um das Verhältniswahlrecht, damit die Bevölkerung ihre unterschiedlichen politischen Wünsche besser abgebildet sieht, sowie um mehr Kompromissbereitschaft.

