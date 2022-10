Sprit-Krise in Frankreich eskaliert: Warum der Streik in Raffinerien für Macron zum Risiko wird

Andauernden Streiks in Raffinerien und Kraftstoffdepots sorgen für leere Tankstellen in Frankreich. Macrons Regierung steht in der Kritik, zu spät reagiert zu haben – nun greift sie durch.

13.10.2022 - 18:29 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen