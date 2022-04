Frankreich TV-Duell: Macron wirft Le Pen Abhängigkeit von Russland vor

Paris Zum Auftakt ihres TV-Duells vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Amtsinhaber Emmanuel Macron seine Herausforderin Marine Le Pen scharf für deren Verbindungen zu Russland attackiert. Indem sie einen Kredit von einer russischen Bank aufgenommen habe, habe sie sich von russischer Macht abhängig gemacht, kritisierte Macron am Mittwochabend. Er verwies damit auf ein Bankdarlehen, dass die Partei Le Pens 2014 bei einer russisch-tschechischen Bank aufnahm.

Russland sei „Ihr Banker“, schleuderte Macron der Chefin des rechtsnationalen Rassemblement National entgegen. Le Pen reagierte darauf gereizt und bestritt, dass der Kreml sie in der Tasche habe. Vielmehr sei sie „total frei“.

Den Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die 53-Jährige als klare Verletzung internationalen Rechts verurteilt. Zugleich will sie sich für eine Annäherung zwischen der Nato und Russland einsetzen, falls der Ukraine-Krieg beendet ist und ein Friedensvertrag steht. Die Rüstungskooperation mit Deutschland will die rechte Kandidatin aufkündigen, die Macron „Blindheit gegenüber Berlin“ vorwirft.

In der TV-Debatte kritisierte sie zudem Deutschland wegen einer Energiepolitik, die sie als verfehlt bezeichnete, da sie das Land „sehr abhängig von russischem Gas“ gemacht habe. Mit den gegen Russland verhängten Sanktionen stimme sie zwar überein: Doch ein Gasimportstopp komme für sie nicht in Frage: „Das ist nicht die richtige Methode.“

Bereits zu Beginn der Fernsehsendung fielen sich die Kontrahenten mehrfach ins Wort, wobei sich am Umgang mit den steigenden Preisen und mit Russland eine Kontroverse entzündete. Le Pen präsentierte sich als Anwältin der Verbraucher, die deren Kaufkraft steigern wolle: „Ich werde die Präsidentin der Lebenshaltungskosten sein.“

Macron warf der für eine kräftige Mehrwertsteuersenkung auf Energie eintretenden Konkurrentin vor, ihre Vorschläge seien teilweise wirklichkeitsfremd. Dies gelte auch für Lohnsteigerungen, die sie im Falle ihrer Präsidentschaft erreichen wolle. Le Pen konterte, ihre Vorschläge würden im „wahren Leben“ besser funktionieren als die Politik des Amtsinhabers. Sie wolle den Franzosen ihr Geld zurückgeben.

Macron und und Le Pen haben konträre Vorschläge zur Stärkung der Kaufkraft - einem Schlüsselthema im Wahlkampf - vorgelegt. Macron stellte Erhöhungen der Rente und des Mindestlohns sowie ein Festhalten an der Deckelung der Preise von Gas und Strom in Aussicht. Außerdem gelte es, die Arbeitslosigkeit weiter zu senken. Le Pen schlug das Senken der Mehrwertsteuer auf Energie sowie einen Wegfall der Steuern auf 100 Grundprodukte des täglichen Bedarfs vor.

