Frankreich Unruhen in Frankreich ebben ab – Macron erwägt Blockade sozialer Netzwerke

Die Proteste in Frankreich sind deutlich zurückgegangen. Sollte sie allerdings wieder aufflammen, könnte der französische Präsident die sozialen Medien beschränken.

Macron sieht auch die sozialen Medien für die Eskalation der Proteste verantwortlich. (Foto: dpa) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Paris Die Lage in Frankreich hat sich nach tagelangen Unruhen nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle weitgehend beruhigt. In der Nacht zum Mittwoch gab es landesweit 16 Festnahmen, es wurde kein Polizeibeamter verletzt, wie das Innenministerium in Paris mitteilte.

Wie die Zeitung „Le Parisien“ unter Bezug auf weitere Angaben des Ministeriums berichtete, wurden landesweit 78 Autos in Brand gesetzt und an acht Gebäuden Feuer gelegt. Polizeiwachen blieben von Angriffen von Randalierern verschont.

Seit dem Tod des 17-jährigen Nahel durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag vergangener Woche wurde Frankreich von schweren Krawallen erschüttert. Wiederholt kam es zu Plünderungen, Brandanschlägen und gewaltsamen Konfrontationen zwischen Polizisten und Randalierern. Gegen den Beamten, der den Schuss auf den Jugendlichen abgab, wird wegen Totschlagverdachts ermittelt.