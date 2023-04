Frankreich Verfassungsrat billigt Macrons umstrittene Rentenreform

Paris Die umstrittene Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die letzte Hürde genommen: Der Verfassungsrat des Landes billigte das Gesetz am Freitag in allen wichtigen Punkten, darunter die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Das Anliegen der linken Opposition, ein Referendum über die Reform abzuhalten, lehnte das Gremium ab.

Macrons Premierministerin Élisabeth Borne sagte, mit der Entscheidung des Verfassungsrats sei das Gesetz „am Ende seines demokratischen Weges“ angekommen. Zugleich vermied sie jeden Anschein von Triumphgefühl: „Heute Abend gibt es weder Sieger noch Besiegte.“

Bereits einige Stunden vor der Entscheidung des Verfassungsrates hatte Macron die Gewerkschaften für kommenden Dienstag zu einem Dialog in den Élysée-Palast eingeladen. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident gesagt, dass er seinen Reformkurs weiterführen wolle: „Das Land muss weiter vorankommen, arbeiten und sich den Herausforderungen stellen, die auf uns warten.“

Die Franzosen lehnen die Erhöhung des Renteneintrittsalters Umfragen zufolge mit deutlicher Mehrheit ab. Macrons ohnehin schon schwachen Beliebtheitswerte sackten zuletzt auf einen Tiefstand. An bislang zwölf nationalen Protesttagen gingen zeitweise mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Streiks bei Bahnen, Müllabfuhr und im Bildungswesen legten das öffentliche Leben teilweise lahm.

Zuletzt hatte die Beteiligung an den Demonstrationen und Streiks aber abgenommen. Die Gewerkschaften scheinen dennoch entschlossen, den Kampf fortzuführen. Das Gesprächsangebot des Präsidenten für Dienstag lehnten sie ab - und wollen am 1. Mai noch einmal groß gegen die Reform mobilisieren.

Die Franzosen sollen dem Reformgesetz zufolge ab dem Jahr 2030 grundsätzlich erst mit 64 Jahren in den Ruhestand gehen. Dafür soll das gesetzliche Renteneintrittsalter von gegenwärtig 62 Jahren ab diesem Herbst schrittweise angehoben werden. Großzügige Frühverrentungsregelungen für bestimmte Berufsgruppen will die Regierung abschaffen.

Besonders langjährige Erwerbsbiografien sollen allerdings berücksichtigt werden: Wer mindestens 43 Beitragsjahre aufweist, kann unter bestimmten Umständen auch schon früher ohne Abschläge in Rente gehen. Zudem soll die Mindestrente um 100 Euro auf rund 1200 Euro monatlich angehoben werden.

Am Donnerstag hatten die Gewerkschaften den mittlerweile zwölften nationalen Protesttag veranstaltet. (Foto: dpa) Proteste gegen die Rentenreform

Nicht nur der Inhalt der Reform stieß auf massiven Wiederstand, sondern auch die Art, wie Macron sie durchdrückte. In der Nationalversammlung, wo das Mitte-Bündnis des Präsidenten seit den Parlamentswahlen vom Juni 2022 keine eigene Mehrheit mehr hat, hatte das Gesetz zu scheitern gedroht. Also nutzte Macron ein in der Verfassung verankertes Sonderrecht der Regierung, das Gesetz ohne Zustimmung des Parlaments zu verabschieden. Die Opposition strengte daraufhin ein Misstrauensvotum gegen die Regierung an, das knapp scheiterte.

Verfassungsrat fordert kleine Änderungen

Der Verfassungsrat sah aber keinen Anlass, das Gesetz grundsätzlich zu kippen. Das Gremium forderte nur kleinere Änderungen. Sechs Punkte der Reform wurden beanstandet, etwa ein für größere Unternehmen verpflichtendes Verzeichnis älterer Angestellter sowie einen Sondervertrag für ältere Arbeitnehmer.

Seit Gründung der Fünften Republik in Frankreich 1958 hat der Verfassungsrat erst 17 Gesetze vollständig gekippt, bei denen es zudem nicht um so wichtige Fragen wie die Rentenreform ging. Die neun Mitglieder des Verfassungsrats werden vom Präsidenten sowie den Vorsitzenden der Nationalversammlung und des Senats, dem Oberhaus des Parlaments ernannt.

Kritiker werfen dem Verfassungsrat mangelnde politische Unabhängigkeit vor. Der Wortführer des Linksbündnisses, Jean-Luc Mélenchon, schrieb auf Twitter: „Die Entscheidung des Verfassungsrats zeigt, dass er mehr auf die Bedürfnisse der präsidentiellen Monarchie achtet als auf die des souveränen Volkes.“

Wunsch nach Referendum abgelehnt

Ein von den linken Oppositionsparteien angestrengtes Bürgerbegehren gegen die Reform ließ der Verfassungsrat nicht zu. Die Initiative wäre ohnehin erst der Beginn eines langen Wegs hin zu einem möglichen Referendum gewesen – welches selbst bei einer Mehrheit gegen die Reform dann nicht zwangsläufig zu einer Rücknahme des Rentengesetzes führen würde.

Als politische Profiteurin des Rentenstreits gilt ohnehin nicht das den Gewerkschaften nahestehende Linksbündnis aus La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich), Grünen und Sozialisten, sondern die Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen. Sie erscheint in Umfragen derzeit als aussichtsreichste Kandidatin für die Macron-Nachfolge, sollte sie bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2027 antreten.

Die Anführerin des RN äußerte sich umgehend nach der Bekanntgabe der Entscheidung des Verfassungsrates. Diese habe zwar den „Ablauf in den Institutionen“ beendet, sagte Le Pen. „Das Schicksal der Rentenreform ist aber nicht besiegelt.“ Die letzte Entscheidung habe das Volk – das eine Alternative wählen könne, die sich dieser „unnützen und ungerechten Reform“ annehmen werde.

