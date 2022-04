Frankreich-Wahl Zehn Punkte, in denen sich die Emmanuel Macron und Marine Le Pen unterscheiden

Paris Zum zweiten Mal stehen sich der Liberale Emmanuel Macron und die Rechtsextreme Marine Le Pen in der Stichwahl der französischen Präsidentschaftswahlen am 24. April gegenüber. Vor der letzten Wahl im Jahr 2017 war Macron der Newcomer, auf den viele ihre Hoffnungen setzten. Heute haben die Franzosen ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Mann, der in den vergangenen Jahren ihr Präsident war: Von den einen wird er heftig kritisiert, von den anderen zutiefst verehrt.

Marine Le Pen dagegen hat zuletzt auf eine „Normalisierung“ ihrer Person gesetzt. Sie gibt sich mittlerweile weniger extrem in ihren Positionen.

Doch wofür genau stehen die beiden Präsidentschaftskandidaten Macron und Le Pen? Wo kommen sie her, wen sprechen sie an, und bei welchen Themen unterscheiden sie sich? Lesen Sie hier zehn Punkte, in denen sich die beiden Kontrahenten konkret unterscheiden.

Emmanuel Macron ist als ehemaliger Banker und Wirtschaftsminister ein Vertreter der Globalisierung. Er spricht Bessergestellte, Rentner und ältere Menschen an. Seine Wählerschaft lebt vor allem in den großen Städten. Angetreten war er 2017 als Sozialliberaler, heute ist er eher als Liberaler einzustufen. Im Ausland wird er oft als der Staatschef gesehen, der Frankreichs marode Wirtschaft durch Reformen wieder angekurbelt hat. Im Inland ist er aber auch das Feindbild der Gelbwesten, von vielen wird er als „Präsident der Reichen“ kritisiert.

Marine Le Pen sieht sich als Patriotin, die die französische Nation stärken will. Sie spricht das einfache Volk an, Arbeiter und Angestellte und weniger gut Ausgebildete. Ihre Wählerschaft findet sich vor allem in der Provinz, in den weiter entfernten Vorstädten der Metropolen, regional in Nord- und Südfrankreich sowie im Osten des Landes. Sie tritt diesmal weniger aggressiv auf, vermeidet Themen, die für eine Polemik sorgen könnten. Sie bezeichnet sich als „Beschützerin der Franzosen“, doch ihre rechtsextremen Themen stehen weiterhin im Zentrum ihrer Politik.

2. Kaufkraft und Sozialpolitik

Macron setzt auf Kaufkraft, und das schon, seit er von 2014 bis 2016 Wirtschaftsminister unter dem sozialistischen Präsidenten François Hollande war. Bisher hatte die Regierung unter ihm mit Energieschecks bedürftige Franzosen wegen der Inflation unterstützt, damit sie nicht Kaufkraft verlieren. Er verzichtete aber darauf, die Mehrwertsteuern zu senken, was der Gesamtbevölkerung zugutegekommen wäre. Er will den Freibetrag für Erbschaften von 100.000 auf 150.000 Euro pro Kind erhöhen. Die Gehälter für Lehrer sollen angehoben werden. Sozialhilfe soll es nur geben, wenn Fortbildungen nicht abgelehnt werden. Neue Sozialwohnungen sollen gebaut werden. 700.000 Wohnungen sollen jedes Jahr renoviert werden.

Auch Le Pen hat das Thema Kaufkraft für sich entdeckt. Diese will sie durch verschiedene Maßnahmen stärken. So sollen Steuern auf Benzin, Gas, Öl und Elektrizität gesenkt und soll die Mehrwertsteuer auf lebenswichtige Güter abgeschafft werden. Familien ab zwei Kindern sollen bei der Steuer mehr begünstigt und Freibeträge bei Erbschaftsteuern und Schenkungen erhöht werden. Junge Leute unter 30 Jahren sollen keine Steuern mehr zahlen. Lehrergehälter werden erhöht und Sozialwohnungen gebaut. Franzosen werden bei der Vergabe von Arbeitsplätzen, Wohnungen und Sozialleistungen bevorzugt. Sozialhilfe gibt es nur für Ausländer, die mindestens fünf Jahre in Frankreich gearbeitet haben.

Macron will Unternehmensteuern weiter senken, um Unternehmen konkurrenzfähiger zu machen und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Sein Ziel ist es, die Arbeitslosigkeit noch weiter zu senken. Auch für Freiberufler sollen die Sozialabgaben gesenkt werden. Damit will Macron noch mehr Firmengründungen erreichen. In Frankreich herrschte vorher immer durch die Gewerkschaften ein Druck, Arbeitsplätze von Angestellten und ihre Rechte zu schützen. Macron hat sein Augenmerk dagegen auch auf die Freiberufler und die Start-ups gerichtet, um die Wirtschaft zu modernisieren.

Bei Le Pen geht es mehr um den Schutz der heimischen Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz. Die Unternehmer sollen die Löhne erhöhen. Die Unternehmensteuern sollen gesenkt werden, um die Unternehmen konkurrenzfähiger zu machen. Landwirte, Industrie und Unternehmer sollen vor der Konkurrenz aus dem Ausland – auch aus Europa - geschützt werden. Freihandelsabkommen steht sie deshalb skeptisch gegenüber, landwirtschaftliche Produkte könnten ausgeschlossen werden.

4. Rente

Macron will das Rentenalter bis zum Jahr 2031 auf 65 Jahre erhöhen. Es soll jedes Jahr ab 2023 vier Monate für die Geburtsjahrgänge ab 1961 angehoben werden. Es gebe nicht viele andere Möglichkeiten der Finanzierung des Sozialsystems: entweder mehr Abgaben oder weniger Rente, so Macron. Sein Plan sorgte bei vielen für Empörung und brachte ihm Kritik vor allem von den Linken ein, die von sozialer Ungerechtigkeit sprachen. Die Mindestrente bei voller Einzahlung wird von 980 auf 1100 Euro erhöht. Angesichts der Kritik in der Politik ruderte Macron schon ein wenig zurück. Er deutete an, es könnten auch 64 Jahre sein: „65 Jahre sind kein Dogma." Für Macron war die Rente schon das große Projekt seiner ersten Amtszeit. Das führte zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 zu monatelangen Streiks und Protesten. Doch dann war die Welt mit der Coronapandemie beschäftigt, und das Projekt wurde aufgeschoben.

Le Pen hat den Plan von 2017 aufgegeben, die generelle Rente mit 60 Jahren einzuführen, wie es noch der Linke Jean-Luc Mélenchon vertritt. Bei ihr bleibt die Rente beim Stand von 62 Jahren für Arbeitnehmer, die ihre Rentenjahre voll haben. Aber erst mit 67 Jahren gibt es in Frankreich derzeit volle Rente. Aber für Arbeitnehmer, die früh angefangen haben zu arbeiten, will Le Pen das Rentenalter auf 60 Jahre senken, wenn sie 40 Jahre voll haben. Damit kommt sie ihren Wählern entgegen, die oft vor 20 Jahren angefangen haben zu arbeiten. Die Mindestrenten bei voller Einzahlung in die Rentenkasse werden auf 1000 Euro erhöht.

5. Verhältnis zu Deutschland

Macron war immer ein großer Verteidiger des deutsch-französischen Verhältnisses und setzte auf die Achse bei allen Verhandlungen, so wie beim Hilfspaket in der Pandemie. Das dürfte so weitergehen. Die erste Auslandsreise führt den französischen Präsidenten immer nach Deutschland. Das dürfte auch diesmal der Fall sein.

Le Pen wird mit der starken Achse Deutschland-Frankreich in Europa brechen. Le Pen hat immer Deutschland für seine Diktatur in Europa kritisiert. Gemeinsame europäische Projekte werden kaum realisiert werden, auch die bisher übliche Absprache zwischen den Partnern dürfte wegfallen. Das wäre eine Belastung für die deutsch-französische Freundschaft.

6. Europa

Macron ist Pro-Europäer, er setzt auf eine zunehmende Souveränität und Stärke Europas. Mit Macron würde es in Europa weitergehen wie bisher. Projekte wie gemeinsame Verteidigung, europäische Wirtschaftsprojekte oder Umweltschutz-Vorhaben könnten in der Kontinuität der ersten Amtszeit weiterentwickelt werden. Macron präsentierte sich als Verteidiger eines „Projektes des Fortschritts, der französischen und europäischen Öffnung". Er setzt auf das europäische Klimaabkommen Green-Deal.

Ein Riss verläuft durch die französische Gesellschaft. Emmanuel Macron und Marine Le Pen

Le Pen proklamiert im Gegensatz zu 2017 keinen Austritt mehr aus der EU und dem Euro. Ein Europa der freien Nationen wird geschaffen mit mehr Souveränität für die einzelnen Länder der EU. Das Landesrecht soll über dem EU-Recht stehen. Es soll ein Referendum geben, um die „nationale Priorität“ einzuführen für Arbeitsplätze, Wohnungen und Sozialleistungen. Die europäische Landwirtschaftspolitik wird infrage gestellt. Le Pen will weniger ins EU-Budget zahlen. Der Green-Deal wird ebenfalls infrage gestellt. Sie könnte mit Gleichgesinnten aus Ungarn und Polen europäische Vorhaben blockieren.

Macron setzt sich für eine starke Stellung Frankreichs in der Nato ein. Frankreichs Verteidigungsbudget soll deshalb 2025 auf 50 Milliarden Euro angehoben werden, derzeit sind es 40 Milliarden. Er spricht sich auch für eine starke europäische Verteidigung aus, die aber keine Konkurrenz zur Nato sein soll.

Le Pen will, dass Frankreich seine Stärke zurückgewinnt – auch auf militärischer Basis. Es wird in die Verteidigung investiert und eine unabhängige Diplomatie eingeführt. 55 Milliarden Euro sollen pro Jahr bis 2027 für die Verteidigung ausgegeben werden. Zudem will sie den Austritt aus der Nato. Frankreich wird eine große ausgeglichene Macht zwischen den großen Blöcken.

8. Ukraine-Krieg und Putin

Macron setzt auf Verhandlungen mit allen Partnern. Aber auch zu Putin will er den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Er will um jeden Preis eine Eskalation vermeiden, auch wenn Frankreich schwere Waffenlieferungen an die Ukraine organisiert. Einem Anschluss der Ukraine an die Nato steht er aber verhalten gegenüber.

Unter Le Pen wäre wohl die Einheitsfront gegen Russland im Ukrainekrieg bedroht. Le Pen hat Wladimir Putin immer bewundert, sie traf ihn 2017 bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Auch wenn sie seinen Angriff nun verurteilte: „Er hat eine rote Linie überschritten.“ Sie ist für eine diplomatische Lösung und will keine französischen Truppen zur Hilfe der Ukraine schicken. Sie ist gegen einen Eintritt der Ukraine in die Nato, weil das Russland beunruhigen könnte. Sie warnt davor, dass Sanktionen die Kaufkraft der Franzosen belasten. Putin könnte in Zukunft wieder ein wichtiger Verbündeter für Europa werden, betonte sie. Sie setzt sich nach dem Ukrainekrieg für „eine strategische Annäherung der Nato an Russland ein“, damit sich nicht Russland und China verbünden.

9. Immigration und Sicherheit

Macron will eine neue Grenzpolizei schaffen. Die Schengen-Reformen werden fortgesetzt. Er setzt auf einen Schutz der Schengen-Außengrenzen und gemeinsame EU-Asylpolitik.

Die Polizeipräsenz soll in Frankreich erhöht werden. Abgelehnte Asylbewerber sollen schneller abgeschoben werden.

Le Pen plant eine Sozialhilfe, die es nur noch für jene Ausländer gibt, die mindestens fünf Jahre in Frankreich gearbeitet haben. Damit sollen Einwanderer abgeschreckt werden, die durch die großzügigen französischen Sozialleistungen angelockt werden. Die Familienzusammenführung von Ausländern soll drastisch reduziert werden. Asylanträge sollen nicht in Frankreich, sondern in den Heimatländern von französischen Behörden geprüft werden. Kontrollen an den Grenzen werden wieder eingeführt. Illegale Einwanderer werden ausgewiesen. Das geltende Geburtsrecht in Frankreich wird abgeschafft. Radikale Moscheen werden geschlossen. Le Pen spricht sich auch gegen verschleierte Frauen in der Öffentlichkeit aus. In Frankreich soll es keine Zone der Rechtlosigkeit mehr geben. Sie betont: „Wir bringen Frankreich wieder in Ordnung.“

10. Klima

Macron setzt auf 50 Prozent Atomkraft. Es sollen sechs neue EPR-Atomkraftwerke bis 2050 konstruiert werden. Acht weitere könnten gebaut werden. Die Laufzeit für Atomkraftwerke soll auf über 50 Jahre verlängert werden. Damit sollen die Jobs und das Wissen im Bereich der Atomkraft erhalten bleiben. Außerdem sollen die erneuerbaren Energien gestärkt werden und 50 neue Windparks bis 2050 im Meer entstehen.

Le Pen setzt auf 100 Prozent Atomkraft, weil das bisher für die Franzosen immer die günstigste Energiealternative war. Dafür will sie keine Investitionen in erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie, weil die angeblich zu teuer sind. Sie will Windparks sogar abbauen. Sie will bis 2031 insgesamt zehn neue EPR bauen lassen und zehn weitere bis 2036. Die geplante Bauzeit ist gemessen an derzeitigen EPR-Bauprojekten viel zu kurz. Die Laufzeit der Atomkraftwerke soll auf 60 Jahre erhöht werden, Fessenheim (abgeschaltet 2020) könnte wieder ans Netz gehen.

