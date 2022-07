Frankreich „Wir müssen uns vorbereiten, ohne russisches Gas auszukommen“ – Macron schwört Franzosen ein

Der französische Präsident gewährt wieder ein Interview zum Nationalfeiertag. In lockerer Atmosphäre will Macron demonstrieren, dass er das Ruder in der Hand hält.

Der französische Präsident Emmanuel Macron demonstriert sein Machtverständnis. (Foto: AP) Militärparade am Nationalfeiertag Paris Zu Beginn seiner Amtszeit wollte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit alten Traditionen brechen. Das TV-Interview nach der Militärparade am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli erschien ihm überholt. Kurz nach seiner Wiederwahl stellte er sich am Donnerstag aber den Fragen der Journalisten nach der Parade. Nach der Parlamentswahl im Juni, bei der Macrons Regierung die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren hat, ist der Präsident geschwächt. Er muss nun Gestaltungswillen zeigen. Zuerst ging es um den Ukrainekrieg. Man müsse aufgrund dieser Erfahrung weiter in das Militär in Frankreich investieren. „Das Budget der Armee wird nicht abnehmen", versprach er. Das sei auch ein europäisches Projekt. „Wir haben das Europa der Verteidigung gestärkt." „Wir müssen uns darauf vorbereiten, ohne russisches Gas auszukommen" Er verteidigte die Sanktionen im Ukrainekrieg, auch wenn das zu einer Steigerung der Energiepreise führt. „Russland benutzt die Energie wie eine Waffe", erklärte er. Deshalb steigen die Preise.

Auch Nahrungsmittel benutze Russland als Waffe. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, ohne russisches Gas auszukommen." Frankreich bereitet sich mit Reserven auf den kommenden Winter vor, damit es nicht zu Energieengpässen kommt. „Andere wie Deutschland sind weniger gut vorbereitet. Man muss ihnen helfen", erklärte er. Macron betonte, dass man angesichts von Dürre, Hitzewellen und Waldbränden die Energiewende beschleunigen müsse. Frankreich werde erneuerbare Energien wie Sonne und Wind fördern. Man habe zwei der vier Kohlekraftwerke geschlossen. Bei den anderen werde die Laufzeit nur etwas verlängert, um Energiesicherheit zu garantieren. „Atomkraft ist eine dauerhafte Lösung", bestätigte er seine Entscheidung für einen Energiemix mit 50 Prozent Atomkraft und 50 Prozent erneuerbaren Energiequellen. „Wir brauchen einen europäischen Energiemarkt", fuhr er fort. Sonst werde es zu Stromausfällen kommen. Er versprach in Frankreich weiter Unterstützung für Menschen, die mit ihrem Auto zur Arbeit fahren müssen. Damit wollte er die Franzosen beruhigen. Denn Kaufkraft und Inflation sind wie überall das große Thema. Den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit will Macron deshalb in den nächsten Jahren weiterführen. Am Ende seiner Amtszeit soll die Arbeitslosenquote bei fünf Prozent liegen, derzeit sind es sieben Prozent. Der Mindestlohn soll weiterhin steigen. Macron will Rentenalter anheben Die Rente, die im Wahlkampf ein großes Thema war, kam auch zu Sprache. „Wir müssen das Rentenalter auf 65 Jahre verschieben", wiederholte Macron. Das Rentenalter müsse aber langsam angehoben werden, vier Monate pro Jahr. Man wolle nicht die Steuern anheben, deshalb müsse länger gearbeitet werden. Dabei blickt Macron auf das Staatsbudget : „Die Schulden dürfen wir nicht weiter erhöhen." Befragt nach der fehlenden Mehrheit in der Nationalversammlung, erklärte Macron erstaunlich locker, er habe keine Angst, dass seine Projekte dadurch blockiert würden. „Die Franzosen haben mir vertraut, indem sie mich als Präsident wiedergewählt haben." Kommentatoren in Frankreich betonten nach dem Interview, von seinem großen Reformprojekt sei nicht viel übrig geblieben. Doch das schien Berechnung zu sein, denn erwähnt hat Macron die geplanten Reformen zum Arbeitsmarkt und zur Rente schon. Er versuchte, die Franzosen zu beruhigen, dass trotz des Ukrainekriegs, trotz möglicher Gasengpässe die Politik den Ton angibt. Statt als kämpferischer Präsident oder abgehobener „Jupiter" wie früher gab er sich nun ein wenig wie der Vater der Nation. Mehr: Wer bekommt bei einem Lieferstopp noch Gas? Entwurf des EU-Notfallplans nennt Branchen und Kriterien