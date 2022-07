Frankreich Zwischen Inflation und Schuldenlast: Frankreich schnürt Milliardenpaket zur Stärkung der Kaufkraft

Paris Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte versprochen, die Inflationssorgen der Bevölkerung zum ersten Schwerpunkt seiner neuen Amtszeit zu machen. Am Donnerstag stellte seine Regierung den mit Spannung erwarteten Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Kaufkraft vor – verbunden mit einem Nachtragshaushalt, um das 20 Milliarden Euro teure Maßnahmenbündel zu finanzieren. Währenddessen nahmen die Mahnungen in Frankreich zu, auf einen solideren Pfad bei der Haushaltspolitik zurückzukehren.

„Angesichts der Inflation haben wir eine Pflicht: Wir müssen reagieren und die Franzosen beschützen“, erklärte Premierministerin Élisabeth Borne. Die Regierung will unter anderem den Anstieg der Mieten begrenzen.

Die Möglichkeit für Unternehmen, ihren Angestellten eine abgabenfreie Kaufkraftprämie zu zahlen, soll ausgeweitet werden. Rund acht Millionen Haushalte mit geringem Einkommen sollen im September einen Nahrungsmittelscheck erhalten, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten abzufedern.

Der Tankrabatt, der bisher bei den Preisen direkt an der Zapfsäule greift, soll zwar schrittweise auslaufen. Stattdessen soll es ab dem 1. Oktober aber eine Tankzulage geben, die Erwerbstätige unter bestimmten Voraussetzungen beim Finanzamt beantragen können.

Geplant ist weiterhin, die Gehälter von Staatsbediensteten, die Renten und eine Reihe von Sozialleistungen an das gestiegene Preisniveau anzupassen. Die Franzosen sollen außerdem keine Rundfunkgebühren mehr zahlen müssen; die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender sollen künftig aus dem Staatshaushalt finanziert werden.

Gesetz schließt an bereits ergriffene Maßnahmen an

Das Kaufkraftgesetz schließt sich an bereits ergriffene Maßnahmen wie die Deckelung von Strom- und Gaspreisen an. Ob und in welcher Form das Gesetz beschlossen wird, ist allerdings fraglich. Macrons Regierung hatte bei den Parlamentswahlen im Juni seine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren.

Borne hatte in ihrer Regierungserklärung am Mittwoch versprochen, die öffentlichen Finanzen auf „den Weg des Gleichgewichts“ zu bringen. (Foto: IMAGO/PanoramiC) Elisabeth Borne

Der Versuch, eine Koalition zu bilden, scheiterte. Die Pläne der Regierung dürften bei den Verhandlungen mit der Opposition noch Änderungen erfahren – und womöglich noch kostspieliger werden.

Borne hatte in ihrer Regierungserklärung am Mittwoch versprochen, die öffentlichen Finanzen auf „den Weg des Gleichgewichts“ zu bringen und das Haushaltsdefizit bis 2027 wieder unter die Schwelle von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu senken. An diesem Ziel gibt es aber Zweifel, unter anderem beim französischen Rechnungshof.

Die Kontrolleure der Staatsfinanzen schrieben in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht: Das für 2022 erwartete Defizit von fünf Prozent sei „größtenteils struktureller Natur“, die anvisierte Senkung eine „komplexe“ Aufgabe.

Die Haushaltsentwicklung sei von „bedeutenden Unsicherheiten“ geprägt. Ein schwächeres Wachstum oder teure politische Projekte könnten das Defizit höher ausfallen lassen. Schon jetzt sei davon auszugehen, dass die Ausgaben in diesem Jahr fast 60 Milliarden Euro über den ursprünglichen Planungen lägen.

Staatsverschuldung bei mehr als 2,9 Billionen Euro

Die französische Staatsverschuldung lag zuletzt bei mehr als 2,9 Billionen Euro. Kein anderes Land der Euro-Zone ist in absoluten Zahlen so tief in den roten Zahlen. Der Schuldenstand, der aktuell fast 115 Prozent des BIP entspricht, treibt auch François Villeroy de Galhau um.

Der Chef von Frankreichs Notenbank betont zwar die Notwendigkeit der weitreichenden Hilfspakete während der Coronakrise, die zu einem Hochschnellen der Schuldenlast in allen europäischen Ländern führten. Beim Kampf gegen die Preissteigerungen müsse Frankreich nun aber „gezielte und zeitlich begrenzte Maßnahmen“ ergreifen.

„Langfristig ist die wirksame Lösung für Inflation nicht die Fiskalpolitik, sondern die Geldpolitik“, schrieb Villeroy in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Macron. Die französische Politik müsse eine „ambitionierte“ Strategie zum Schuldenabbau liefern. „Unsere politische Glaubwürdigkeit in Europa steht auf dem Spiel“, warnte der Notenbankchef. „Und unsere Fähigkeit, das Vertrauen von Investoren zu erhalten.“

