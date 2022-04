Französische Präsidentschaftswahl Wahlen in Frankreich: Diese Kandidaten kämpfen um das Präsidenten-Amt

Die Wahl in Frankreich beginnt am 10. April.

Paris Seit der letzten Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich ist viel passiert: Gelbwesten-Proteste, Corona-Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine. Damals lag die Wahlbeteiligung auf einem historischen Tiefstand, viele Französinnen und Franzosen waren frustriert von der Politik. Schließlich gewann der liberale Emmanuel Macron in der Stichwahl gegen die rechtsextreme Marine Le Pen.

Einmal im Amt ist der Staatspräsident mit einer großen Machtfülle ausgestattet und gestaltet die großen Linien der Politik des Landes. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat den französischen Wahlkampf auf den Kopf gestellt. Russlands Angriffskrieg überschatte alle anderen Themen. Davon profitiert vor allem einer: Macron.

In Umfragen hat Macron seit Beginn des Ukrainekriegs zugelegt und kann demnach im ersten Wahlgang am 10. April mit etwas über 30 Prozent rechnen. In der Stichwahl zwei Wochen später dürfte er erneut auf Le Pen treffen, die zuletzt den Abstand zum Rechtsnationalisten Éric Zemmour und der konservativ-bürgerlichen Kandidatin Valérie Pécresse vergrößern konnte.

Insgesamt haben sich zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Das Handelsblatt stellt sie und ihre Positionen vor:

Emmanuel Macron

Der amtierende Präsident hat gute Chancen auf eine Wiederwahl. (Foto: Reuters) Emmanuel Macron

Macron regiert seit 2017 als Präsident im Élysée-Palast. Er ist der Favorit der Wahlen, tritt für seine Bewegung LREM (La République en Marche) an und gilt als sozialliberal. Er besuchte die Eliteschule für Politiker École nationale d’administration, war erst Rothschild-Bankier und dann Wirtschaftsminister unter dem Sozialisten François Hollande. Der 44-Jährige ist Proeuropäer und hat seit seinem Amtsantritt immer wieder gefordert, Europa müsse ökonomisch unabhängiger werden.

Im Falle eines Wahlsieges verspricht er mehr Geld für Lehrer, mehr Ärzte auf dem Land und Investitionen in erneuerbare Energien und Atomkraft. Eine Rentenreform hatte er schon in seiner ersten Amtszeit geplant, aber die Pandemie kam dazwischen.

Das Thema ist wieder aktuell, Macron stellt ein Renteneintrittsalter von 65 Jahren in Aussicht, bisher liegt es bei 62 Jahren. Der Amtsinhaber will die französische Arbeitslosenversicherung weiter reformieren und eine Pflichtbeschäftigung für Sozialhilfeempfänger einführen.

Zudem setzt erst sich für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben ein. In seiner Amtszeit hatte er das Verteidigungsbudget bereits jedes Jahr um 1,7 Milliarden Euro erhöht, die derzeitige Finanzplanung sieht einen Militärhaushalt von 50 Milliarden Euro im Jahr 2025 vor.

Marine Le Pen

Die rechtsextreme Politikerin unterlag 2017 in der Stichwahl gegen den amtierenden Präsidenten Macron. (Foto: dpa) Marine Le Pen

Die 53-jährige Le Pen ist die jüngste von drei Töchtern von Jean-Marie Le Pen, Gründer der Partei Front National. Die studierte Juristin übernahm die Partei 2011 und kandidiert mittlerweile zum dritten Mal für die Präsidentschaft.

Während sie im Wahlkampf 2017 noch für einen Frexit – also einen französischen EU-Austritt – warb, versucht sie nun seit Jahren die Partei auf einen gemäßigteren Kurs und zu Wahlerfolgen zu führen. Im Zuge dessen benannte sie die Partei in Rassemblement National um: Aus der Nationalen Front wurde die Nationale Versammlung. Allerdings fordert sie noch immer mehr Souveränität für Frankreich und weniger Abhängigkeit von Brüssel. Ihr Ziel ist ein Europa der Nationen.

Ihre Wirtschaftspolitik ist eher sozial, sie setzt sich für die unteren Schichten ein. Unter anderem will sie die Mehrwertsteuer auf Energie senken und vertritt eine Rente ab 60 Jahren für Franzosen, die früh angefangen haben zu arbeiten. Le Pen ist für ihre Russlandnähe bekannt, im Jahr 2017 traf sie Wladimir Putin in Moskau und lobte seine „neue Vision“ für der Welt. Nach dem Einmarsch in die Ukraine urteilte sie dann: „Wladimir Putin hat Unrecht, er hat eine rote Linie überschritten.“ Dies sei nicht zu akzeptieren.

Jean-Luc Mélenchon

Der 70 Jährige ist seit rund 40 Jahren in der Politik (Foto: Reuters) Jean-Luc Mélenchon

Mélenchon ist Kandidat für die linkspopulistische Partei La France insoumise (Unbeugsames Frankreich). In den Umfragen für den ersten Wahlgang legte er in letzter Zeit zu und gelangte auf Platz drei hinter Macron und Le Pen. Er hat 40 Jahre politische Erfahrung, für ihn ist es die dritte Kandidatur. In seiner politischen Karriere war er schon Minister für berufliche Bildung, Europaabgeordneter und Senator. Aktuell ist er Abgeordneter im französischen Parlaments.

Mélenchon will den Mindestlohn erhöhen und den Benzinpreis pro Liter begrenzen. Das Rentenalter will er auf 60 absenken, um den unteren Schichten entgegenzukommen. Zudem will der 70-Jährige eine neue Verfassung für Frankreich schaffen, die Machtkonzentration des Präsidenten hält er für gefährlich.

Seit Beginn des Ukrainekrieges wird Mélenchon dafür kritisiert, früher zu Russland- und Putin-freundlich aufgetreten zu sein. Er streitet das ab, verteidigt aber seinen Plan, aus der Nato aussteigen zu wollen.

Éric Zemmour

Der Journalist steht noch weiter rechts von Le Pens Rassemblement National. (Foto: IMAGO/PanoramiC) Éric Zemmour

Zemmour war der Überraschungskandidat des Wahlkampfes. Der TV-Moderator und Journalist besuchte die bekannte Politikhochschule Institut d’études politiques de Paris in Paris. Der 63-Jährige, der lange für den konservativen „Le Figaro“ arbeitete, vertritt einen Kurs, der noch weiter rechts als der von Le Pen liegt und gründete die rechtsextreme Partei Reconquête (Wiedereroberung). Mehrfach wurde er wegen „Anstiftung zum Rassenhass“ verurteilt.

Zemmour hält die französische Identität gegenüber Einflüssen von außen hoch, ist reaktionär in Gesellschaftsfragen, liberal in Wirtschaftsfragen. Er hetzt gegen Flüchtlinge, will Immigration stoppen, ist islamfeindlich und spricht eine patriotische und bürgerliche Wählerschaft an. Um die Wirtschaft anzukurbeln, will er die Unternehmenssteuern senken. Als Renteneintrittsalter schlägt Zemmour 64 Jahre vor.

Der Kandidat wurde mehrfach für seine Russlandbewunderung kritisiert. 2018 sagte er: „Ich träume von einem französischen Putin.“ Nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine ruderte er zurück und bezeichnete diesen als „ungerechtfertigt“. Seine vorherigen Kommentare zu Russland ließen ihn in den Umfragen vor der Wahl absacken.

Valérie Pécresse

Unter François Fillon war die 54-Jährige Ministerin für Hochschulwesen und Forschung. (Foto: IMAGO/IP3press) Valérie Pécresse

Pécresse ist seit 2015 die Präsidentin der mächtigen Region Île-de-France um Paris, 2021 wurde sie erneut gewählt. Zweimal hatte sie bereits einen Ministerposten inne, einmal für Hochschulwesen und Forschung und einmal für den Haushalt. Unter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy war sie kurzzeitig Regierungssprecherin. Sie stammt aus bürgerlichen Kreisen im vornehmen Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine und besuchte die Elitehochschulen École des hautes études commerciales de Paris für Wirtschaft und die École nationale d’administration für Politik.

Pécresse vertritt die konservative Partei Les Républicains, die Parteifamilie der Ex-Präsidenten Jacques Chirac und Sarkozy. Sich selbst bezeichnet sie als „zwei Drittel Merkel, ein Drittel Thatcher“.

Mehr zur Wahl in Frankreich Wie oft und wann wird gewählt? In Frankreich wählen die Bürgerinnen und Bürger alle fünf Jahre den Präsidenten, bis 2002 alle sieben Jahre. Die Amtszeit wurde unter dem damaligen Präsidenten Jacques Chirac geändert. In diesem Jahr finden die Präsidentschaftswahlen am 10. und 24. April statt. Wenn im ersten Wahlgang am 10. April kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, was bei den Wahlen in den letzten Jahrzehnten immer der Fall war, kommt es am 24. April zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Wer dann die meisten Stimmen erhält, wird Präsident. Wie wird gewählt? Der Präsident wird direkt vom Volk gewählt. Wahlberechtigt sind alle Franzosen ab 18 Jahren, die in die Wahllisten eingetragen sind. Es sind höchstens zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten möglich. Wie viele Kandidaten gibt es? Bei der Wahl 2022 treten zwölf Kandidaten an. Der Verfassungsrat veröffentlichte am 7. März die Namen der Anwärter. Zahlreiche Bewerber schieden aus, weil sie nicht die 500 notwendigen Unterschriften von gewählten Amtsträgern wie Bürgermeistern und Abgeordneten zusammenbekommen hatten. Dies ist eine Bedingung für die Kandidatur. Welche Bedeutung hat das Amt des Staatspräsidenten? Der französische Präsident hat eine starke politische Stellung. Sie beruht unter anderem darauf, dass er direkt vom Volk gewählt wird. Der Präsident hat viele politische Kompetenzen, darf zum Beispiel die Nationalversammlung auflösen und ernennt den Premierminister. Das Parlament kann den Präsidenten nur schwer abwählen, mögliche Gründe wären einzig Verrat und Handlungen, die nicht mit seinem Amt vereinbar sind. Die Amtszeit war auch deshalb von sieben auf fünf Jahre reduziert worden, weil es Kritik an der zu starken Stellung des Präsidenten gegeben hatte.

Wie Macron ist Pécresse europafreundlich und will die europäische Gemeinschaft stärken, auch beim Thema Verteidigung. Die 54-Jährige ist Vertreterin einer liberalen Rechten, wirtschaftlich und ebenso in sozialen Belangen. Die Unternehmenssteuern und die Staatsausgaben will sie senken, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre erhöhen.

Anne Hidalgo

Seit 2014 ist die Politikerin Bürgermeisterin von Paris. (Foto: dpa) Anne Hidalgo

Die Politikerin der sozialistischen Partei Parti socialiste tritt zum ersten Mal an. Hidalgo ist Tochter von spanischen Einwanderern und studierte Sozialrecht. Sie ist seit 2014 Bürgermeisterin von Paris und wurde 2020 erneut gewählt. Vorher war die 62-Jährige seit 2001 stellvertretende Pariser Bürgermeisterin. Im vergangenen Jahr galt sie als eine Favoritin für die Präsidentschaftswahl, sackte in den Umfragen ab immer weiter ab.

Hidalgo steht für ein soziales Programm. Sie will das Gehalt von Lehrern erhöhen, das für Firmenchefs senken und die Arbeitslosenversicherung ausweiten. Zudem setzt sie auf grüne Themen, engagiert sich fürs Klima und hat die Autostadt Paris immer mehr in eine Fahrradstadt verwandelt. Sie gilt als proeuropäisch.

Yannick Jadot

Der Umweltpolitiker sitzt im Europaparlament. (Foto: Bloomberg) Yannick Jadot

Jadot geht für die grüne Partei Europe Écologie-Les Verts ins Rennen. Der 54-Jährige ist seit 2009 Europaabgeordneter und tritt zum ersten Mal bei den Präsidentschaftswahlen an. Er studierte an der Pariser Eliteuniversität Dauphine Wirtschaft und engagierte sich danach lange in humanitären Organisationen. Zunehmend interessierte er sich für grüne Themen und wurde Kampagnendirektor für Greenpeace.

Jadot will mehr Sozialwohnungen bauen lassen und Wohnungen renovieren, um Energie zu sparen. Außerdem will er die Krankenhäuser stärken. Für Geringverdiener schlägt er Zuschüsse zu den Energiekosten vor, dazu will er den Mindestlohn erhöhen.

Der Grünen-Politiker ist erklärter Proeuropäer. Jadot hat sich gegen Atomkraft ausgesprochen, ist aber für einen langsamen, pragmatischen Ausstieg innerhalb von etwa 20 Jahren.

Die weiteren Kandidaten:

Die verbliebenen fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben eher schlechter Chancen, in den Élysée-Palast einzuziehen. Zu ihnen gehört Nicolas Dupont-Aignan, der Gründer der euroskeptischen Partei Debout la France, auf Deutsch in etwa „Steh gerade, Frankreich“.

Dazu kommen mehrere Präsidentschaftsanwärter vom linken Rand: Philippe Poutou ist Kandidat der antikapitalistischen Partei Nouveau Parti anticapitaliste. Nathalie Arthaud tritt für die Partei Lutte Ouvrière (Arbeiterkampf) an. Jean Lassalle gehört zur kapitalismuskritischen Partei Résistons (Wir widerstehen), Fabien Roussel zur kommunistischen Partei Parti communiste français.

