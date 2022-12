Freihandel Bundestag stimmt Handelsabkommen mit Kanada zu – „Jetzt wird Ceta in Gang kommen“

Mehr als fünf Jahre hat es gedauert, nun hat der Bundestag das Handelsabkommen mit Kanada ratifiziert. Die Ampel hat zudem eine umfassende Handelsagenda beschlossen.

Deutschland hat Ceta mit der finalen Abstimmung endgültig ratifiziert. (Foto: Reuters) Bundestag

Berlin Der Bundestag hat das transatlantische Handelsabkommen Ceta mit Kanada ratifiziert. Am Donnerstag stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für das Abkommen. Deutschland habe seine handelspolitische Stimme zurück, jubelte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon am Mittwoch mit Blick auf den Folgetag. Seine Staatssekretärin Franziska Brantner sagte dem Handelsblatt am Donnerstag: „In einer geopolitisch angespannten Zeit wenden wir uns der Welt zu und schützen das Klima.“

Seit 2017 war Ceta in der sogenannten vorläufigen Anwendung, die direkten Erleichterungen für den Handel schon in Kraft. Diese gelten allerdings nur in den Bereichen, für die allein die EU zuständig ist und nicht deren Mitgliedstaaten. Die anderen Teile liegen auf Eis, bis die Ratifizierung abgeschlossen ist. In der EU fehlt noch die Zustimmung aus mehreren Staaten, darunter bislang Deutschland.