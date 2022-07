Freihandelsabkommen USA und Kanada werfen Mexiko „unlautere“ Energiepolitik vor und erhöhen Druck

Erst vor Kurzem war López Obrador in Washington und sicherte dort US-Unternehmern Investitionen in den mexikanischen Energiesektor zu.

Mexiko-Stadt Die USA und Kanada erhöhen im Rahmen eines Freihandelsvertrags den Druck auf den Partner Mexiko wegen seiner nationalistischen und „unlauteren“ Energiepolitik. Nach Ansicht der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai bevorzugt Mexiko unzulässig seine staatlichen Elektrizitäts- und Ölversorger, CFE und Pemex, gegenüber Konkurrenten aus den Vereinigten Staaten und Anbietern sauberer Energie. Das verstoße gegen das seit zwei Jahren gültige „US-Mexiko-Kanada-Abkommen“ (USMCA), das die seit 1994 gültige „Nordamerikanische Freihandelszone“ (Nafta) ablöste.

Daher werde Washington jetzt den Schlichtungsmechanismus im Rahmen des USMCA einschalten, um Mexiko zu Konzessionen zu bewegen, kündigte Tai am Mittwoch an.

Seit seinem Amtsantritt vor mehr als drei Jahren hat sich Mexikos nationalistischer Staatschef Andrés Manuel López Obrador als Freund fossiler Brennstoffe und Gegner erneuerbarer Energien gezeigt.

Statt die Chancen der Energiereform von 2013 zu ergreifen, die den Sektor für private Investitionen öffnete, und den Erneuerbaren mehr Platz bei der Energiegewinnung einzuräumen, werden nationale und internationale Konzerne sowie Start-ups aus den Branchen Wind- und Sonnenkraft mit immer neuen bürokratischen Hürden ausgebremst. Die liberalen Reformen seiner Vorgänger werden Stück für Stück zurückgenommen.

So brachte Mexiko ein Gesetz durch den Kongress, das Privatunternehmen von der Beteiligung am Energiesektor weitgehend ausschließt. Zudem werden die Regulierungsbehörden aufgefordert, keine weiteren Betriebsgenehmigungen mehr zu erteilen.

Präsident stellt Firmen unter Generalverdacht

López Obrador stellt private internationale Investoren unter den Generalverdacht der Korruption. Der linke Nationalist träumt von möglichst völliger Unabhängigkeit vom internationalen Energiemarkt. Dabei setzt er fast ausschließlich auf die Förderung heimischen Erdöls.

„Wir haben wiederholt ernsthafte Bedenken bei einer Reihe von Änderungen in der mexikanischen Energiepolitik und deren Vereinbarkeit mit Mexikos Verpflichtungen im Rahmen des USMCA geäußert“, erklärte die US-Handelsbeauftragte Tai. „Dennoch werden unsere Unternehmen in Mexiko weiterhin ungerecht behandelt.“

Die US-Handelsbeauftragte sagt: „Unsere Unternehmen in Mexiko werden weiterhin ungerecht behandelt.“ (Foto: Bloomberg) Katherine Tai

Die USA protestieren konkret gegen die Bevorzugung der mexikanischen Staatsunternehmen und fossiler Brennstoffe gegenüber grüner Energie. Zudem kritisieren sie, dass dem staatlichen Ölmultikonzern „Petroleos Mexicanos“ (Pemex) zusätzliche Zeit eingeräumt wird, um die strengeren Umweltnormen zur Begrenzung des Schwefelgehalts in Dieselkraftstoff einzuhalten.

Mexikos Politik habe die Investitionen der USA und anderer Länder in die saubere Energieinfrastruktur Mexikos weitgehend unterbunden, erklärte Tai weiter. So seien auch Reformen rückgängig gemacht worden, mit denen Mexiko seine Klimaziele im Rahmen des Pariser Abkommens erreichen wollte.

Kurz nach der Entscheidung in Washington schloss sich die Regierung in Ottawa der Kritik an Mexiko an. „Wir stimmen mit den Vereinigten Staaten darin überein, dass diese Politik nicht mit Mexikos Verpflichtungen im Rahmen des USMCA vereinbar ist“, erklärte Kanadas Ministerin für internationalen Handel, Mary Ng.

Sollten sich die drei Länder in der Schlichtung nicht einigen, können die USA im Rahmen des USMCA ein Streitbeilegungsgremium einschalten, das Sanktionen gegen Mexiko verhängen könnte.

Die Entscheidung der USA und Kanadas, offiziell gegen die mexikanische Regierung vorzugehen, könnte Unternehmen in Nordamerika oder Europa ermuntern, ihrerseits Mexiko vor einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen.

Vor allem spanische, französische und italienische Energieunternehmen haben zum Teil sehr viel Geld in die Förderung neuer Energien in Mexiko investiert und sind kalt ausgebremst worden. „Auch wenn sich López Obrador lächerlich macht über den Schritt der beiden Partnerländer, eine Verurteilung Mexikos ist wahrscheinlich,“ sagt David Enríquez, Anwalt und Experte in Energiefragen in Mexiko-Stadt.

Der Zeitpunkt der Entscheidung, gegen Mexiko im Rahmen des Abkommens vorzugehen, überrascht dennoch. Denn erst vor gut einer Woche war López Obrador in Washington und sicherte dort US-Unternehmern Investitionen in den mexikanischen Energiesektor in Höhe von 40 Milliarden Dollar bis 2024 zu. Der Präsident hieß diese explizit auch in saubere Energieformen willkommen, namentlich Solarenergie-Vorhaben in der Grenzregion beider Staaten.

Aber Anfang des Monats feierte López Obrador den Abschluss der ersten Bauphase und die vorläufige Inbetriebnahme der neuen Raffinerie Dos Bocas in seinem Heimatstaat Tabasco.

Bis 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Unter staatlicher Obhut soll dann kräftig Erdöl im Golf von Mexiko gefördert und daheim raffiniert werden. Die Kosten der Raffinerie belaufen sich auf mindestens zehn Milliarden Dollar.

