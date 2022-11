Freunderlwirtschaft „Jetzt du noch ORF-Chef. Alter – dann gehts aber ab“: Ein Chat belastet Österreichs Leitmedien

In Österreich sind Journalismus und Politik eng verbunden, sowohl institutionell als auch zwischenmenschlich. Zwei bekannte Medienvertreter des Landes hat das zu Fall gebracht.

Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung „Die Presse“. (Foto: dpa) Rainer Nowak

Wien Österreichs Medien haben in den vergangenen Monaten viel darüber berichtet, wie die Politik des Landes von „Freunderlwirtschaft“ und Korruption verseucht sei. Doch nun sind auch sie, die eigentlich „Wächter der Demokratie“ sein sollten, ins Zwielicht geraten.

Im Zentrum der jüngsten Medienskandale in Österreich stehen Rainer Nowak, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber der bürgerlich-liberalen Qualitätszeitung „Die Presse“ und Matthias Schrom, der beim öffentlich-rechtlichen ORF als Chefredakteur für die Informationssendungen des zweiten Kanals verantwortlich war. Beide Vorfälle zeigen, wie nah sich die Politik und der Journalismus in Österreich sind – und wie gefährlich es sein kann, in privaten Chats flapsig zu kommunizieren.