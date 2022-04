Frühjahrsprognose Der Krieg und seine verheerenden Folgen: Ganz Osteuropa droht massive Rezession

Die östlichen EU-Staaten zählen zusammengenommen zu den wichtigsten deutschen Handelspartnern. Doch gerade für sie werden die Folgen des Ukrainekriegs immer dramatischer.

Die Wirtschaft der Ukraine bricht durch den Krieg immer weiter ein. (Foto: AP) Zerstörtes Einkaufszentrum in Kiew

Berlin Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine wirken sich immer spürbarer auf die EU-Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa aus – ausgerechnet jene Länder, die zusammengerechnet für den deutschen Außenhandel wichtiger sind als die USA oder China.

Vor allem Ungarn (Minus drei Prozent), Tschechien, die Slowakei und Rumänien dürften schon dieses Jahr in eine Rezession rutschen, wenn der Krieg in der Ukraine weiter eskaliert und ein Energieembargo gegen Russland verhängt wird.

Zu diesem Ergebnis kommt das renommierte Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) in seiner am Mittwoch vorgestellten Frühjahrsprognose. Insgesamt würde die Region mit -0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in eine Rezession rutschen.

Polens Wirtschaftsleistung wird statt der erwarteten vier Prozent nur noch zwei Prozent zulegen. In diesen Berechnungen ist der aktuelle Gaslieferstopp Russlands für Polen, Bulgarien und möglicherweise andere Länder noch gar nicht berücksichtigt.

