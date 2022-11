FTX-Pleite und Bitcoin-Crash El Salvador zittert um die Staatsfinanzen

El Salvador hat als einziges Land den Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt. Seither ist der Preis der Cyberdevise stark gefallen. Präsident Bukele lässt sich davon nicht beeindrucken.

Der Staatschef will mit Steuergeld weiter Bitcoin kaufen. (Foto: Reuters) El Salvadors Präsident Bukele

Mexiko City, Zürich Angesichts der jüngsten Verwerfungen an den Kryptomärkten nach der Pleite der Börse FTX wachsen in El Salvador die Sorgen um die Staatsfinanzen und Ersparnisse der Bevölkerung. Staatschef und Bitcoin-Fan Nayib Bukele hatte den Bitcoin im September 2021 als offizielles Zahlungsmittel in dem Land eingeführt und damit begonnen, mit Steuergeld eine Bitcoin-Reserve für den Staatshaushalt aufzubauen.

Obwohl der Preis der größten Kryptowährung in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 70 Prozent eingebrochen ist, will sich Bukele nicht davon abhalten lassen, das kleine zentralamerikanische Land perspektivisch voll auf den Bitcoin umzustellen. „Von morgen an werden wir jeden Tag einen Bitcoin kaufen“, verkündete der Präsident am Donnerstag über Twitter.