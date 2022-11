Um das Image vor der Fußball-WM zu verbessern, hat das Emirat das Leibeigenen-System abgeschafft. Doch Arbeiter werden weiterhin ausgebeutet und unterdrückt.

Berlin, Doha Wichtiger Schritt vorwärts. Bedeutende Reform. Ermutigendes Zeichen: Als Katar vor zwei Jahren neue Arbeitsgesetze einführte, erhielt das Emirat am Persischen Golf viel Beifall von internationalen Institutionen und Menschenrechtlern. Katar schaffte damals das so genannte Kafala-System ab, das ausländische Arbeiter zu Leibeigenen ihrer Arbeitgeber machte.

Die Reform verbesserte das Image von Katar vor der Fußball-Weltmeisterschaft, die an diesem Wochenende beginnt. Doch kurz vor Eröffnung des Turniers schlagen Kritiker Alarm: Die Reform greift nicht, Arbeiter werden nach wie vor ausgebeutet.

Das Kafala-System verbreitete sich in den 1950er Jahren in den Golf-Staaten, als die arabischen Monarchien nach dem Fund riesiger Ölvorräte dringend billige Arbeitskräfte aus dem Ausland brauchten; in Katar wurde es im Jahr 2009 per Gesetz eingeführt.

