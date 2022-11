G20-Gipfel Die USA und China reden miteinander – doch ein Zwischenfall überschattet die Gespräche

Washington, Peking Freundliche Worte hatten beide Staatenlenker füreinander übrig, auch wenn die Beziehungen ihrer Länder in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten stecken. „Ich bin wirklich froh, Sie wiederzusehen“, sagte US-Präsident Joe Biden kurz vor seinem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Es gehe nichts über ein Treffen „von Angesicht zu Angesicht“, nachdem man in der Pandemie nur virtuell miteinander zu tun hatte. „Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte auch Xi. Stabile Beziehungen seien „zum Wohle unserer Länder und der Welt insgesamt“.

Der letzte Händedruck liegt fünf Jahre zurück, damals trafen sich Biden und Xi beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Seitdem ging es in den Beziehungen zwischen den USA und China nur noch abwärts. Das Treffen auf Bali dauerte drei Stunden, es könnte der erste Schritt zu einer neuen Annäherung sein.

Die wichtigste Erkenntnis des Treffens lautet: Immerhin redet man wieder miteinander. Biden wollte Xi beim G20-Gipfel dazu ermutigen, Wege zu finden, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Noch sickerten keine Details des Treffens nach draußen, Biden wird zeitnah eine Pressekonferenz abhalten.

Zuletzt wurde im Weißen Haus positiv registriert, dass Xi sich offenbar leicht von Russlands Präsidenten Wladimir Putin distanziert. An der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz, der China kürzlich besuchte, sprach sich Xi gegen „die Androhung oder den Einsatz von Atomwaffen“ aus. Dies wurde sowohl in Deutschland als auch in den USA vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs als diplomatischer Erfolg gewertet. Ein ähnliches Bekenntnis, so die Amerikaner, erhoffte man sich auf Bali.

Dieses blieb jedoch dem ersten offiziellen Statement der chinesischen Seite zufolge aus: Darin heißt es zwar, dass Staats- und Parteichef Xi über die aktuelle Lage in der Ukraine sehr besorgt sei. Er und Präsident Biden würden die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine unterstützen. Äußerungen zu Nuklearwaffen enthielt die Stellungnahme jedoch nicht. Trotz der völkerrechtswidrigen russischen Invasion in der Ukraine bekennt sich die chinesische Staatsführung bislang „felsenfest“ zu ihrer „Partnerschaft ohne Grenzen“ mit Russland.

Ursprünglich wurde auch Putin zum Gipfel der G20 erwartet, der wegen des Kriegs in der Ukraine international massiv in der Kritik steht. Der Kremlchef lässt sich nun jedoch von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

Pragmatismus führt die Weltmächte zueinander

Das Treffen der USA und China demonstriert nun einen symbolischen Schulterschluss, während Putin außen vor bleibt. Biden und Xi zeigten sich zumindest dafür offen, die geschädigten Beziehungen zu verbessern. Biden unterstrich, es sei wichtig, „unsere Differenzen zu bewältigen“ und „zu verhindern, dass Wettbewerb zu Konflikten wird“.

Allein, dass beide Männer vor ihrem Termin zusammen vor die Kameras traten, war angesichts der Umstände ein Erfolg – denn das war eigentlich nicht geplant und wurde kurzfristig entschieden.

Zu viele Konflikte haben sich angestaut: Chinas Rückendeckung für Putin wird im Westen mit Sorge betrachtet. Der Handelskrieg belastet die Weltwirtschaft, und die chinesischen Provokationen gegen die selbstverwaltete Insel Taiwan haben hohes Eskalationspotenzial. Beide Seiten wollten „die Temperatur in einer überhitzten Beziehung senken“, so drückte es der frühere amerikanische Diplomat Daniel R. Russel in der „New York Times“ aus, ein Biden-Kenner, der ihn auf früheren China-Reisen begleitet hatte.

Im Vorfeld hatten beide Seiten klar gemacht, dass keine wirklichen Durchbrüche zu erwarten wären, eher ein Annähern in Nuancen, ein „Verständnis dafür, wo die jeweiligen roten Linien liegen“, wie es Biden ausdrückte. Die chinesische Seite, ganz business-orientiert, sprach vom Ziel einer „Win-Win-Kooperation“.

Immerhin teilen Washington und Peking strategische Interessen: Klimapolitik, das Eindämmen von Hungerkrisen, ein Ende des Ukraine-Kriegs und der nuklearen Bedrohung durch Nordkorea. Beide Parteien hatten ihre Klimagespräche nach einer Pause wieder aufgenommen. Und das Weiße Haus beschloss vor dem G20-Gipfel mehrere Maßnahmen gegen „Food Insecurity“, die Lieferketten bei der Nahrungsproduktion stärken soll – ein Thema, das auch die Chinesen umtreibt.

Sicherheitskräfte wollten Journalistin rauswerfen

Und doch wurde auf Bali klar, wie fern und fremd sich beide Seiten sein können. An zwei langgezogenen Tischen saßen die jeweils zehnköpfigen Delegationen, getrennt von Blumengebinden, maskiert und mit großem Abstand. Das hatte natürlich vor allem mit dem Covid-Protokoll zu tun: Biden hat bereits eine Infektion hinter sich, Xi hatte während der Pandemie sein Land über zwei Jahre nicht verlassen.

Doch als Biden und Xi gemeinsam vor die Presse traten, kam es zu einem irritierenden Zwischenfall: Eine Fernsehjournalistin fragte den US-Präsidenten, ob er die Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang ansprechen würde. Die USA bezeichnen die mutmaßlichen Verbrechen gegen die Minderheit der Uiguren als Völkermord.

Laut der Nachrichtenagentur AFP zerrte ein chinesischer Sicherheitsbeamter am Rucksack der Journalistin, sie verlor das Gleichgewicht und wurde zur Tür geschoben. Mitarbeiter des Weißen Hauses griffen ein und sagten, man solle die Journalistin in Ruhe lassen.

China provoziert auch militärisch und bedroht im südchinesischen Meer die selbstverwaltete, demokratisch regierte Insel Taiwan. Beim letzten Videotelefonat hatte Xi Biden vor einer Einmischung in der Taiwan-Frage gewarnt: „Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen“, sagte Xi. Es fand kurz vor der umstrittenen Visite von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, in Taipeh statt.

Der Besuch der ranghohen US-Politikerin wurde von Peking als Provokation verurteilt. Die kommunistische Staatsführung sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an und strebt eine „Vereinigung“ an, notfalls mit militärischer Gewalt. Peking reagierte denn auch mit massiven Militärmanövern in der Taiwan-Straße auf die Visite, stoppte unter anderem den Klimadialog mit den USA und verhängte Sanktionen gegen Pelosi.

In Washington sorgt die militärische Aufrüstung Chinas zunehmend für Unruhe - und Biden selbst hat nicht ausgeschlossen: Die USA könnten Taiwan im Falle eines Einmarsches verteidigen. Nach dem Gipfeltreffen mit Xi informierten die USA unmittelbar die Regierung in Taipeh, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Insel solle sich „sicher und geschützt fühlen“.

„Biden verhält sich ähnlich wie Trump“

Die Beziehungen hatten sich bereits unter Donald Trump massiv verschlechtert. Der damalige Präsident verhing Strafzölle auf Hunderte chinesische Exportwaren. Biden lässt sie als Druckmittel in Kraft - und geht noch weiter, indem er gezielt auf technologische Entkopplung setzt. Erst vor kurzem verabschiedete die Biden-Regierung neue Exportkontrollen, die Pekings technologischen und militärischen Fortschritt bremsen sollen.

„Die Biden-Regierung verhält sich ganz ähnlich wie die Regierung von Donald Trump“, so Experte Kennedy. „Biden geht nur viel gezielter und organisierter vor“. Auf europäischen Partnern wie Deutschland herrsche ein „Druck, sich einzureihen“, so Kennedy.

Xi kam als der mächtigste chinesische Führer seit Jahrzehnten zu dem Treffen. Der Kongress der Kommunistischen Partei hatte ihm eine dritte Amtszeit gesichert. Und auch Biden ist gestärkt, seine Demokraten schnitten bei den US-Zwischenwahlen besser ab als prognostiziert. Das wiederum erhöht die Chancen, dass sich Biden auf eine zweite Amtszeit bewerben wird.

