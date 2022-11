Drei Stunden dauerte das Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping auf Bali. Beide Seiten betonen den Willen zum Dialog, doch viele Konfliktthemen bleiben. Das gilt auch für den Ukraine-Krieg.

Die Präsidenten reden vor dem Gipfel der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20) am Dienstag und Mittwoch auf Bali miteinander. (Foto: Reuters) Xi Jinping und Joe Biden

Washington, Peking Freundliche Worte hatten beide Staatenlenker füreinander übrig, auch wenn die Beziehungen ihrer Länder in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten stecken. „Ich bin wirklich froh, Sie wiederzusehen“, sagte US-Präsident Joe Biden kurz vor seinem ausführlichen Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. „Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte auch Xi. Stabile Beziehungen seien „zum Wohle unserer Länder und der Welt insgesamt“.

In der Pandemie hatte man nur virtuell miteinander zu tun. Der letzte Händedruck liegt fünf Jahre zurück, damals trafen sich Biden, der damals noch nicht Präsident war, und Xi beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Seitdem ging es in den Beziehungen zwischen den USA und China nur noch abwärts. Das Treffen auf Bali dauerte drei Stunden, es könnte der erste Schritt zu einer neuen Annäherung sein. „Wir haben sehr unverblümt miteinander gesprochen“, erklärte Biden im Anschluss.

