G20-Gipfel Indien lädt zur großen Narendra-Modi-Show

Die Opposition wirft dem indischen Premierminister vor, den G20-Gipfel für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Aber kann er damit von den innenpolitischen Problemen ablenken?

Indiens Premierminister versucht auch während der G20-Präsidentschaft seines Landes, den Nationalstolz zu befeuern. (Foto: IMAGO/Hindustan Times) Narendra Modi

Bangkok Es riecht nach frischer Farbe in Indiens Hauptstadt. Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen der größten Industrie- und Schwellenländer in Neu-Delhi streichen junge Männer in der Nähe des Regierungsviertels einen heruntergekommenen Straßenzug rubinrot an.

Es ist nicht die einzige notdürftige Verschönerungsaktion vor dem Eintreffen der Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten. Entlang der Hauptstraßen reihten die Behörden Blumentöpfe auf, um Löcher in den Gehwegen zu verbergen. Vor dem Tagungsort ist der Zement, mit dem die Bordsteinkante ausgebessert wurde, noch nass.

Indiens Regierungschef Narendra Modi will bei dem Gipfel am Wochenende aber nicht nur Neu-Delhi von seiner besten Seite zeigen, sondern auch sich selbst. Rund sieben Monate vor der nächsten Parlamentswahl, bei der sich Modi um eine dritte Amtszeit bewirbt, ist das G20-Treffen für ihn ein inoffizieller Wahlkampfauftakt.