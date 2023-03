G20-Treffen in Indien Baerbock an Lawrow: „Stoppen Sie diesen Krieg“ – Modi ruft zu Geschlossenheit auf

Der Gastgeber des G20-Treffens ruft dazu auf, sich nicht nur auf den Ukraine-Krieg zu konzentrieren. Doch sein Wunsch verhallt, was der russische Außenminister Lawrow scharf kritisiert.

Die Außenministerin forderte Russland erneut auf, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. (Foto: IMAGO/photothek) Annalena Baerbock in Indien

Neu Delhi Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland beim G20-Treffen der Außenminister aufgerufen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. „Stoppen Sie diesen Krieg. Stoppen Sie die Verletzung unserer internationalen Ordnung. Stoppen Sie die Bombardierung ukrainischer Städte und Zivilisten“, forderte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei Beratungen der G20-Außenminister in Indiens Hauptstadt Neu Delhi nach Angaben aus Delegationskreisen. Sie wandte sich dabei direkt an Russlands Außenminister Sergej Lawrow.

„Es ist gut, dass Sie hier im Saal sind, um zuzuhören“, sagte Baerbock zum russischen Minister. „Stoppen Sie den Krieg. Nicht in einem Monat oder einem Jahr, sondern heute.“ Sie fügte hinzu: „Denn jede Familie, die einen Vater, einen Bruder, eine Mutter, ein Kind verliert, verliert eine ganze Welt.“ Es gebe kein Recht des Stärkeren, seinen kleinen Nachbarn zu überfallen.

Baerbock verwies darauf, dass es unter den G20-Mitgliedern unterschiedliche Sichtweisen zum Krieg in der Ukraine gebe. „Aber was uns alle eint, ist, dass es keinen einzigen Ort auf der Welt gibt, an dem der russische Krieg positive Folgen hat." Dazu gehöre auch Russland selbst. Dies zeigten Tausende Menschen, die Russland verließen und die Wirtschaftsdaten des Landes. Zudem äußerte sie sich besorgt, dass Russland den „New Start"-Vertrags zur Reduzierung von Nuklearwaffen aussetzen wolle. Baerbock forderte Lawrow auf, den Dialog mit den USA wieder aufzunehmen und zur vollständigen Umsetzung des Vertrage zurückzukehren. Große Herausforderungen wie die Covid-Pandemie könnten nur gemeinsam bewältigen. Deutschland gehe auf die G20-Partner zu, damit man das leisten könne, wozu die Runde erfunden worden sei: Der Welt die Hoffnung zu geben, dass die Herausforderungen unserer Zeit gelöst werden könnten. Den G20 gehören große Industrie- und Schwellenländer an, darunter Russland und China. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sitzt neben seinen Amtskollegen aus Mexiko und Saudi-Arabien. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Außenminister-Treffen Der angesprochene russische Außenminister Lawrow beklagte dagegen, dass die Agenda des Treffens zu einer Farce gemacht geworden sei. „Einige westliche Delegationen haben die Arbeit an der G20-Agenda zu einer Farce gemacht, da sie die Verantwortung für ihr wirtschaftliches Versagen auf die Russische Föderation abwälzen wollen", sagte Lawrow in Neu Delhi nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass. Zustimmung bekam Baerbock dagegen von ihrem US-Kollegen Antony Blinken. Auch er betonte, der Ukraine-Krieg dominiere beim G20-Treffen die Agenda. Die Forderungen an Russland nach einem sofortigen Kriegsende müssten bekräftigt werden. Modi beharrt auf neutraler Position Indiens Indiens Premierminister Narendra Modi hatte die Außenminister zuvor zu Geschlossenheit aufgerufen. Man solle sich nicht auf Angelegenheiten konzentrieren, die man nicht zusammen lösen könne – sondern auf solche, die man lösen könne, sagte Modi zu Beginn des Außenministertreffens am Donnerstag in einer Videoansprache in der Hauptstadt Neu Delhi. Die Minister sollten sich etwa um Herausforderungen wie Wachstum, Entwicklung, Katastrophenresilienz, finanzielle Stabilität, grenzüberschreitende Kriminalität sowie Lebensmittel- und Energiesicherheit kümmern. Indien hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz und will sich besonders um die Belange des Globalen Südens kümmern. (Foto: AP) Narendra Modi Solche Themen betreffen auch besonders den Globalen Süden, um den sich Indien bei seiner G20-Präsidentschaft dieses Jahr kümmern möchte. Modi sprach aber auch „geopolitische Spannungen" an, bei denen die Anwesenden verschiedene Ansichten hätten. Gastgeberland Indien nimmt in Bezug auf den russischen Angriffskrieg eine neutrale Haltung ein und hat gute Beziehungen zu westlichen Ländern und zu Moskau. Dass die Weltgemeinschaft alles andere als einig in Sachen Ukraine ist, zeigte kürzlich auch das G20-Finanzministertreffen im indischen Bengaluru, bei dem keine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kam. Neben Russland wollte dabei auch China einer Verurteilung des russischen Angriffskriegs nicht zustimmen. Mehr: Das gehypte Indien als Land der unbegrenzten Schwierigkeiten