 G7-Gipfel: Angst vor der Weltrezession

Berlin, Garmisch-Partenkirchen, Frankfurt, Zürich Nach dem Ende der Pandemie sollte die Weltwirtschaft in diesem Jahr endlich durchstarten. Doch die Hoffnung wird derzeit von der Angst vor einer Rezession verdrängt. Aus dem kurzfristigen Schock des Ukrainekriegs droht eine dauerhafte Belastung für die globale Konjunktur zu werden.

Auf dem G7-Gipfel wird über einen Vorschlag der US-Regierung diskutiert, eine internationale Preisobergrenze für russisches Öl durchzusetzen. Dabei geht es aber eher darum, die Sanktionen gegen Moskau wirksamer zu machen.

Was die Stützung der Weltwirtschaft angeht, haben die G7-Staaten derzeit nur begrenzte Möglichkeiten. Ökonom Alexander Kriwoluzky vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung warnt: „Die Gefahr, dass wir in eine anhaltende Rezession rutschen, ist real. Politische Risiken könnten eine große Abwärtsspirale auslösen.“

Vor allem fünf Faktoren bedrohen den Aufschwung:

Noch sind die Aussichten keineswegs völlig trübe. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht aktuell noch von einem Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von drei Prozent im laufenden Jahr aus. „Die Risiken sind aber derzeit weiterhin hoch“, sagt IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. „So würde eine Ausweitung der geopolitischen Konflikte den schon stotternden Konjunkturmotor noch weiter abwürgen.“

So kühlt sich die Konjunktur in China ab, in den USA wächst nach dem Post-Corona-Boom die Angst vor einer „harten Landung“ der Konjunktur. „Der Weg zur Vermeidung einer Rezession in den USA wird immer schmaler“, sagt Kristina Georgiewa, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Europa trifft die aktuelle Krise besonders hart. Die große Abhängigkeit von russischen Energielieferungen sorgt für steigende Preise und schürt die Sorge, Putin könnte bald die Gaslieferungen ganz einstellen.

7 Dinge, die Sie über G7 wissen müssen Ursprung Die Weltwirtschaftskrise 1975 brachte Kanzler Helmut Schmidt und Frankreichs Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing auf die Idee eines Gipfels der größten Industrienationen, um Lösungen zu suchen. Beim ersten Treffen auf Schloss Rambouillet bei Paris kamen die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Deutschland, den USA, Großbritannien, Japan und Italien zusammen. Ein Jahr später komplettierte Kanada die G7 für die nächsten fast 30 Jahre. Gescheiterte Erweiterung Russland erhielt 2002 die Vollmitgliedschaft, die G8 existierte aber nur bis 2013. Wegen der russischen Annexion der Krim platzte 2014 der Gipfel im russischen Sotschi am Schwarzen Meer. Seitdem heißt die Gruppe wieder G7. Selbstverständnis Der G7 gehörten anfangs die sieben größten Industrienationen der Welt an. Heute ist das nicht nicht mehr der Fall: Italien und Kanada sind von China und Indien aus den Top 7 verdrängt worden. Die Wirtschaftskraft gilt aber heute ohnehin nicht mehr als wichtigstes Bindeglied zwischen den Mitgliedstaaten. Die gemeinsamen Werte der sieben Demokratien gewinnen angesichts des wachsenden Wettstreits mit Autokratien wie China und Russland an Bedeutung. Gäste Aus diesem Grund hat Bundeskanzler Olaf Scholz in diesem Jahr zum Gipfel auf Schloss Elmau auch die Demokratien Indien, Südafrika, Senegal, Indonesien und Argentinien eingeladen. Auch am letzten Gipfel in Großbritannien hatten bereits einige demokratische Staaten als Gäste teilgenommen. Themen Anfangs ging es bei den Gipfeln vor allem um die Wirtschaft. Deswegen wurden die Treffen auch Weltwirtschaftsgipfel genannt. Heute geht es um globale Fragen aller Art, diesmal vor allem um den Ukraine-Krieg und seine Folgen. Der Klimaschutz, ursprünglich mal als Topthema vorgesehen, wird dadurch auf der Agenda in die zweite Reihe zurückfallen. Arbeitsweise Die jährlichen Gipfel der Staats- und Regierungschefs werden durch Treffen ihrer Unterhändler und der Fachminister vorbereitet. Verbindliche Beschlüsse kommen dabei am Ende nicht heraus. In einem Abschlussdokument werden aber gemeinsame Positionen und Ziele festgeschrieben, an denen sich die Staats- und Regierungschefs messen lassen müssen. Vorsitz Die sieben Mitgliedstaaten wechseln sich ab. In diesem Jahr ist Deutschland an der Reihe, im nächsten Jahr ist es Japan. Der Gipfel soll in Hiroshima stattfinden, der Stadt, auf die die USA 1945 im Zweiten Weltkrieg den ersten Atomwaffenangriff verübten.

Dabei setzt Deutschland die Doppelkrise – erst Corona, dann Ukraine – bereits zu. Berechnungen des Ifo-Instituts für das Handelsblatt zeigen: Im Vergleich zum vierten Quartal 2019 wird Deutschland bis zum Ende des laufenden Jahres nur um zwei Prozent gewachsen sein. Das ist der schlechteste Wert aller neun Industrienationen, für die das Ifo Prognosen aufstellt.

2. Stagflationsgefahr:

Zuerst trieben steigende Energiepreise die Verbraucherpreise, inzwischen hat sich die Inflation aber in der Breite verfestigt. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht für das laufende Jahr von einer Inflationsrate von weltweit 9,5 Prozent aus. Auch 2023 soll sie noch 6,7 Prozent betragen. Die Inflation droht damit den Notenbanken zu entgleiten. Steigende Inflationserwartungen und eine Lohn-Preis-Spirale könnten auf längere Zeit noch höhere Preissteigerungen mit sich bringen. „Höhere Inflationsraten machen Märkte ineffizient und Verbraucher ärmer“, sagt Stanford-Ökonom John Taylor. Ökonomen warnen deshalb vor einer neuen Ära der Stagflation aus hohen Inflations- und geringen Wachstumsraten.

3. Belastung durch Zinswende:

Die Notenbanken haben inzwischen auf die hohen Inflationsraten reagiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat für Juli die erste Leitzinserhöhung seit rund zehn Jahren angekündigt. Doch mit steigenden Zinsen kehrt auch die Angst vor einer neuen Euro-Krise zurück. Manche Länder der Währungsunion müssen wieder hohe Zinsen für Schulden zahlen: Für Griechenland stiegen sie zwischenzeitlich auf 4,6 Prozent, für Italien auf 4,2 und für Spanien zeitweise auf drei Prozent.

„Die Zinsanstiege sind dramatisch, das ist ganz klar die Rückkehr der Euro-Krise“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Ein weiteres Problem: Weil die US-Notenbank die Zinsen schneller anhebt als die EZB, sorgt das für zusätzlichen Inflationsdruck. DIW-Ökonom Kriwoluzky sieht in der deutlich früher eingeleiteten Zinswende in den USA „gefährliche Übertragungseffekte“ für Europa. „Der Dollar wird weiter aufwerten, und Öl notiert in Dollar“, sagt er. Die Inflation in Europa werde das zusätzlich enorm antreiben.

4. Globale Ernährungskrise:

Die meisten Entwicklungsländer sind zwar nur indirekt vom Ukrainekrieg betroffen. Die Auswirkungen drohen sie dennoch besonders heftig zu treffen. Die gestiegenen Preise für Öl, Gas und Kohle treiben auch die Nahrungsmittelpreise, etwa weil Dünger teurer wird. David Beasley, der Direktor des UN-Welternährungsprogramms, sagt: „Wir stehen vor der schwersten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.“

In den kommenden Monaten dürfte sich die Lage verschärfen, wenn aus den wichtigen Exportländern Russland und Belarus kein Dünger kommt und dadurch geringere Ernten in Nord- und Südamerika, Afrika und Asien drohen. Der Chef der britischen Zentralbank, Andrew Bailey, warnt bereits vor „apokalyptischen“ Preissteigerungen bei Lebensmitteln. Die geringen, aber noch vorhandenen Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft fußen vor allem auf positiven Prognosen in Schwellenländern. Doch mit einer Ernährungskrise würde daraus nichts.

5. Corona:

Fast alle Konjunkturprognosen gehen von einer entscheidenden Annahme aus: Die Zeit der umfassenden Einschränkungen aufgrund von Corona ist vorbei. Doch stets tauchen neue Virusvarianten auf. „Ob es im Herbst zu signifikanten Ver‧werfungen kommt, hängt neben den Virusvarianten auch von der politischen Reaktion ab“, sagt Ökonom Kooths. Wenn die Politik im Herbst zu harten Maßnahmen greift, könnte dies Deutschland und andere Länder konjunkturell zurückwerfen.

Die deutsche Wirtschaft fordert vor diesem Hintergrund von den G7-Staaten bei ihrem Gipfel ein klares Bekenntnis zum Freihandel. „Die Unternehmen brauchen weltweit weniger Protektionismus und mehr offene Märkte“, sagt Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger dem Handelsblatt.

Der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, fordert zudem, dass die sieben führenden westlichen Industriestaaten einer sich „abzeichnenden Blockbildung und Desintegration der Weltwirtschaft entgegenwirken“. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den G7-Staaten in Europa, Nordamerika und Asien, die wichtige Werte teilten, sei „höher denn je“, sagte Russwurm.

